◇MLB ドジャース2−1ツインズ(日本時間23日、ターゲット・フィールド)

ドジャースはツインズとの接戦制して連敗ストップ。1番指名打者で出場した大谷翔平選手は、試合開始直後に先頭打者ホームランを放ちました。

初回、先頭打者で打席に入った大谷選手は、右腕ゼビー・マシューズ投手の2球目、チェンジアップをとらえ、ライトスタンドへ先制の先頭打者ホームラン。打った瞬間確信の一発は、試合開始から約10秒ほどの17号となりました。

直後の守りでは、先発のウィル・クライン投手がバイロン・バクストン選手にソロホームランを浴び、すぐに同点へ。それでも2回からマウンドに上がったエリク・ラウアー投手がツインズ打線に得点を与えず。すると6回にはフレディ・フリーマン選手の13号ソロが飛び出し、勝ち越します。

投手陣は、2番手のラウアー投手が2回から7回まで6イニングを無安打、無失点投球。8回はカイル・ハート投手が安打を許しながらも無失点でつなぐと、9回は、タナー・スコット投手が1点リードを守り切りました。

これでチームは今季メジャー一番乗りで50勝に到達。連敗を2で止めました。

また大谷選手は、9回の第5打席は2アウト1塁の場面で申告敬遠となるなど、4打数1安打1四球の成績。6月7本目のアーチでした。