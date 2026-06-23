【KAWAII】紫色ビスケットに青いソーダ味のチョコ「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」発売
ロッテは7月7日、「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」(オープン価格)を全国で発売する。
「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」(オープン価格)
近年、原宿を中心に広がるKAWAIIカルチャーは国内外で支持を集めており、Z世代・アルファ世代を中心に、味だけでなく、見た目のかわいらしさや色合い、世界観まで含めて楽しむ消費スタイルが定着している。SNSでは、思わず写真を撮ってシェアしたくなるビジュアル性や、誰かに見せたくなる驚きが注目されており、お菓子にも体験価値が求められている。
同商品は、そんな原宿のKAWAIIカルチャーの要素を取り入れた、ファンタジーな世界観の商品。ビスケットとチョコレートの色味をあえて変えることで、思わず中を割って確かめたくなる驚きを生み出し、見た瞬間から楽しく、誰かに見せたくなる、新しいコアラのマーチが誕生した。
一口食べると、サクサクな紫色のビスケットと、甘酸っぱいソーダ味のチョコレートが口いっぱいに広がるという。また今回、「ユニコーンコアラ」がビスケットの新絵柄として仲間入りした。
紫色のビスケットにソーダ味の青いチョコレート
「ユニコーンコアラ」がビスケット絵柄に仲間入り
「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」(オープン価格)
近年、原宿を中心に広がるKAWAIIカルチャーは国内外で支持を集めており、Z世代・アルファ世代を中心に、味だけでなく、見た目のかわいらしさや色合い、世界観まで含めて楽しむ消費スタイルが定着している。SNSでは、思わず写真を撮ってシェアしたくなるビジュアル性や、誰かに見せたくなる驚きが注目されており、お菓子にも体験価値が求められている。
一口食べると、サクサクな紫色のビスケットと、甘酸っぱいソーダ味のチョコレートが口いっぱいに広がるという。また今回、「ユニコーンコアラ」がビスケットの新絵柄として仲間入りした。
紫色のビスケットにソーダ味の青いチョコレート
「ユニコーンコアラ」がビスケット絵柄に仲間入り