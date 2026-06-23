【セブン‐イレブン】1/2日分のフルーツが摂れる「トロピカルマンゴースムージー」発売 - 濃厚マンゴー×パイナップルの贅沢な果肉感
セブン‐イレブン・ジャパンは6月23日、「セブンカフェ スムージー」より、新商品「トロピカルマンゴースムージー」(380.16円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。
「トロピカルマンゴースムージー」(380.16円)
マンゴーをメインに南国フルーツを合わせた、夏にぴったりなスムージーが登場する。同商品には、濃厚な甘みととろける食感が特長のマンゴー果肉と、甘酸っぱいパイナップル果肉を使用。フルーティーな味わいを楽しめる。アイスキューブには、アルフォンソマンゴーとパッションフルーツのピューレ、アセロラ果汁を使用し、すっきりとした後味に仕立てた。これ一杯で1/2日分のフルーツが摂取できるという。
「トロピカルマンゴースムージー」(380.16円)
セブンカフェ スムージーではこのほかにも、「ベリーベリーヨーグルトスムージー」(330.48円)や「アサイーバナナスムージー」(390.96円)、「フルーツミックススムージー」(298.08円)、「ストロベリーミルクスムージー」(360.72円)、「すいかスムージー」(400.68円)など、フルーツ系スムージーを展開している。
左から「ベリーベリーヨーグルトスムージー」(330.48円)、「アサイーバナナスムージー」(390.96円)、「フルーツミックススムージー」(298.08円)
左から「ストロベリーミルクスムージー」(360.72円)、「すいかスムージー」(400.68円)
「トロピカルマンゴースムージー」(380.16円)
マンゴーをメインに南国フルーツを合わせた、夏にぴったりなスムージーが登場する。同商品には、濃厚な甘みととろける食感が特長のマンゴー果肉と、甘酸っぱいパイナップル果肉を使用。フルーティーな味わいを楽しめる。アイスキューブには、アルフォンソマンゴーとパッションフルーツのピューレ、アセロラ果汁を使用し、すっきりとした後味に仕立てた。これ一杯で1/2日分のフルーツが摂取できるという。
セブンカフェ スムージーではこのほかにも、「ベリーベリーヨーグルトスムージー」(330.48円)や「アサイーバナナスムージー」(390.96円)、「フルーツミックススムージー」(298.08円)、「ストロベリーミルクスムージー」(360.72円)、「すいかスムージー」(400.68円)など、フルーツ系スムージーを展開している。
左から「ベリーベリーヨーグルトスムージー」(330.48円)、「アサイーバナナスムージー」(390.96円)、「フルーツミックススムージー」(298.08円)
左から「ストロベリーミルクスムージー」(360.72円)、「すいかスムージー」(400.68円)