大倉忠義が編集長「Zessei」第2弾表紙はKEY TO LITに ラウール・道枝駿佑・佐野晶哉ら同世代集結企画も
【モデルプレス＝2026/06/23】SUPER EIGHTの大倉忠義が編集長を務めるエンターテインメントマガジン『Zessei』第2弾が6月26日に発売される。
【写真】大倉忠義、親子初共演の様子
“スクロールではなく、所有される”ことを前提に、紙だからこそ残せる熱量や空気感を追求する本誌の第2弾『Zessei Vol.02』。第2特集以降は、今回も大倉独自の視点で選出し、総勢62人のジュニアの“絶世の瞬間”を切り取った。さらに、先輩アーティスト企画には、ラウール（Snow Man）、道枝駿佑（なにわ男子）、佐野晶哉（Aぇ! group）に、佐藤龍我（ACEes）、岩崎大昇（※「崎」は正しくは「たつさき」／KEY TO LIT）、内村颯太が合流。ジュニア時代を共に過ごした同世代が、グループの垣根を超えて集結した。
編集長対談では、WEST.小瀧望をゲストに迎え、美味しい料理とお酒を片手に撮影と対談を実施。関西出身同士だからこそ分かち合えるジュニア時代の葛藤や現在地について、リラックスした空気感の中で本音を語り合った。『Zessei Vol.02』は、6月26日（金）にファミクラストア店舗（渋谷店・名古屋店・大阪店・福岡店）とオンラインストアで販売される。（modelpress編集部）
第1弾が大変ご好評をいただき、この度、第2弾を発売する運びとなりました。今号の表紙を飾ってくれたのは、今まさに乗りに乗っている『KEY TO LIT』です。彼らが放つ圧倒的な勢いと輝きを、そのまま本紙の中に閉じ込めることができました。前回以上に、誌面に登場してくれたメンバー全員の魅力を最大限に引き出した、最高の作品が撮れたと自負しています。
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【写真】大倉忠義、親子初共演の様子
◆『Zessei』表紙はKEY TO LIT
“スクロールではなく、所有される”ことを前提に、紙だからこそ残せる熱量や空気感を追求する本誌の第2弾『Zessei Vol.02』。第2特集以降は、今回も大倉独自の視点で選出し、総勢62人のジュニアの“絶世の瞬間”を切り取った。さらに、先輩アーティスト企画には、ラウール（Snow Man）、道枝駿佑（なにわ男子）、佐野晶哉（Aぇ! group）に、佐藤龍我（ACEes）、岩崎大昇（※「崎」は正しくは「たつさき」／KEY TO LIT）、内村颯太が合流。ジュニア時代を共に過ごした同世代が、グループの垣根を超えて集結した。
◆編集長・大倉忠義コメント
第1弾が大変ご好評をいただき、この度、第2弾を発売する運びとなりました。今号の表紙を飾ってくれたのは、今まさに乗りに乗っている『KEY TO LIT』です。彼らが放つ圧倒的な勢いと輝きを、そのまま本紙の中に閉じ込めることができました。前回以上に、誌面に登場してくれたメンバー全員の魅力を最大限に引き出した、最高の作品が撮れたと自負しています。
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