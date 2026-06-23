総合格闘家の皇治選手が、2026年6月18日にYouTubeを更新。新たに車を購入したことを明かした。

「もう事故二度としない！」

皇治選手は24年12月下旬、愛車のフェラーリ・プロサングエで街路樹などに衝突する事故を起こし、そのまま立ち去ったとして、25年3月31日に警視庁が書類送検したと報じられた。

それにともないYouTubeなどで免許返納を宣言していたが、その後もインスタグラムなどで高級車の購入を報告。25年9月には1969年の旧車「シェベル」を購入し、25年12月には日産自動車のスポーツカー「GT-R Premium edition T-spec」を2400万円ほどで購入したと報告していた。

今回のYouTubeでは、「ちょっと買い物したんで、楽しみでしゃあない」と切り出し、メルセデス・ベンツのディーラーへ。高級SUV「G 450 d」を「試合も終わったんでね」「自分への誕生日プレゼント」として購入したと明かした。

皇治さんはこれまで「外車は左ハンドルや。右ハンドル乗るのは違う、女の子や」と考えていたそうだが、今回は「もうちょっと大人になろうと思って。大人しく乗ろうと思いまして」、右ハンドルにしたという。「乗ったことないやつに乗りたかったから、すごい楽しみっす」と声を弾ませていた。

納車の記念に花束をもらった皇治さんは、「子供の頃おもちゃ買った時みたいな感じ」と笑顔を見せた。

撮影スタッフから「この後は無駄に乗り回しちゃうんですか？」と聞かれると、「案外乗らんすね、僕は。見てるだけで嬉しいですね」と語っていた。

なお、購入額は「2400万ぐらいじゃないですか？」と明かした。

動画の最後に、皇治さんは運転席に乗り、「ではでは、行ってまいります」と車を発進させ、「もう事故二度としない！」などと話した。