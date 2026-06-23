≪潜入！！ ラブすぽ編集部≫こんな会社見たことない！ 前橋から創出し続けるデザインのクリエイティブカンパニー【ハイロックデザインオフィス】

群馬県の前橋市と高崎市にあるスズランという百貨店をご存じだろうか？ 60年以上の長きに渡り地元の方たちに愛されてきたが、ライバルとなる大型ショッピングモールなどの影響もあり、デパート・百貨店といった業態は全国的に厳しい状況に追い込まれている。

スズランも類に違わず、前橋にある新館ビルは１階のみテナント店舗が入っていて、２階より上は店舗のない状況が続いている。

スズラン新館が建つ前橋中央通り

そのスズラン新館ビルの２階に入っているのは店舗ではなく会社。ハイロックデザインオフィスという。

主宰のHIROCK（ハイロック）さんは東京でデザインオフィスを展開していたが８年前に故郷である前橋に移住。当初は母親が営んでいた喫茶店を改装してデザインオフィスを開いていたが、2年前に現在のスズランデパート新館２階に会社を構えた。

ハイロックデザインオフィス主宰・HIROCKさん

この会社はとにかく普通の会社と違う。何が違うのか？ 色々と違うけれど、まず見た目が違う。置いてあるものが違う。一般的な会社といったもののイメージを根底から覆される。

ペプシコーラの自販機が社内に。スイッチを入れれば現在でも機能する。

ここは紛れもなく前橋なのだが、東京都民の感覚だとまるで渋谷・原宿界隈に来た感じもするし、中野・高円寺界隈に来た感じもする。

社内には自社制作のTシャツなども置いてあれば、HIROCKさんが国内外を問わず集めた遊び心満載のグッズが所狭しと並ぶ。そんな空間の中で社員の方たちがパソコンに向き合って仕事をしている。うーん、自分の中に刷り込まれた”会社”というイメージがどんどん崩れていく…。

業務に必要な本＆HIROCKさんが好きな本が並ぶスペース

卓球台をテーブルにして会議や打ち合わせをするのがハイロックデザインオフィス流

HIROCKさんは毎日朝4時半に起きて運動をしてから仕事をするとのこと。運動すると頭にも刺激が行って、良い仕事ができると話す。ちなみに社員にも朝の運動を推奨していて、30分運動したら運動手当金を支給するというのだから驚きだ。

ちなみに、ビルがあくまで百貨店ということで19時に完全閉館するから、それに合わせて強制的に退社しないといけない。世間の会社では19時以降も残業をするところはいくらでもあるが、それができないため朝早くから活動することと、効率よく仕事をすることを心がけなければならない。

ハイロックデザインオフィスの仕事は幅広く、六本木のキャバクラのアートディレクションから政治政党のグッズ作成までと振り幅がスゴい。

社内には過去の制作物の一部を陳列しているスペースがある

最近だとNIGO®さんが監修するファミリーマートプロジェクトの雑貨部門のデザインをHIROCKさんが担当しているとのこと。

すでにファミリーマートに並んでいるので、気なった人はお近くの店舗にチェックしに行こう！

まずはタンブラーとキーホルダー。7月にはあっと驚く発表が控えているとか。

現在、スタッフは20名。入社希望者は全国からきて、京都や韓国から入社してくれている人もいる。

ちなみに、入社希望者の採用基準はハート重視とHIROCKさんは語る。具体的には熱さや優しさ。デザインの経験とかはあまり関係なく「人間としての心の種を持っている人に来て欲しい。その心があればうちの環境で揉まれていけば必ず花を咲かせることができるから。」とラブすぽ編集部に語ってくれた。

「若いころは都会のノイズに身を置くことで得られることが多いけれど、自分の年齢になると心を落ち着かせて自分自身と向き合いながら仕事を進めていきたい。プロとしてやっている以上は、たまに当たる特大ホームランではなくて、ヒットを毎日繋げていくようなイメージで取り組みたいという意識でやってます。いまはデザインの先輩方や業界自体に対しての感謝を表現するつもりでやっているよ。ウチの会社で良いデザイナーを育てて活躍させることもデザインへのお礼の一つだと思っています。」ラブすぽ編集部に仕事への思いを熱く語ってくれたHIROCKさんはカッコよかった！



上記でスズラン新館ビルの２階より上には店舗が入っていないとお伝えしたが、厳密にいうと店舗はある。それはCHOPSTIXというハイロックデザインオフィスが経営する雑貨店。HIROCKさんが世界中から集めてきたユーモアあふれる珍品やハイロックデザインオフィスが手掛けた商品が並ぶ。

ただ、営業時間が金・土・日の13時～18時と限られているので来店される際にはご注意を。

そして、ここで少し残念なお知らせを一つ。スズラン新館ビル自体が今年の11/30をもって閉館してしまうとのことで、このCHOPSTIXも一旦このタイミングで閉店となる。

ただ、ハイロックデザインオフィスは前橋市内の別の場所にて動き続けることは決まっているとのことですし、CHOPSTIXも新しい場所が見つかり次第で再開予定とのことなのでご安心を！

前橋にある会社っぽくないスゴい会社・ハイロックデザインオフィス、地元愛を持ち続けつつHIROCKさんは様々なデザインで日本中の人々をこれからも楽しませ続けてくれる！