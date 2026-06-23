サウンドバー「XIO」

KEFは、7月31日までの期間中に、サウンドバー「XIO」単体もしくはサウンドバーとサブウーファーを購入し、8月31日までにmyKEF登録をしたユーザー全員に、最大50,000円分をVisa eギフトにてキャッシュバックするキャンペーンを実施する。XIO単体購入の場合、キャッシュバック額は30,000円。対象サブウーファーも購入した場合は50,000円となる。

「XIOの臨場感あふれるHi-Fiサウンドに、お部屋の広さや好みに合わせて選べるサブウーファーを組み合わせれば、深く正確な低音が映画もスポーツも音楽も足元から包み込み、劇場さながらの超ダイナミックなリスニング体験がご自宅で完成する」という。

KC62

対象商品サウンドバー: XIOサブウーファー: Kube 8 MIE / Kube 10 MIE / Kube 12 MIE / KC62 / KC92※サブウーファー単体での購入は、キャンペーン対象外 購入期間：2026年6月22日～2026年7月31日 応募期間：2026年6月22日～2026年8月31日 対象店舗：直営店：KEF Music Gallery Tokyo、公式オンラインストア、KEF正規販売店

なお、サウンドバーとサブウーファーは、キャンペーン期間中の購入であれば、同時購入でなくてもキャッシュバックの対象となる。上記の組合せを複数購入した場合も、対象となる。