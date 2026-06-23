お笑いコンビ・マユリカが２３日、都内で行われたアステリアＡＩ新製品発表会に出席した。

同社は最短３分で業務用ソフトウェアを開発、運用、改善、保守までを自律的に支援する「Ｂａｋｕｓｏｋｕ．ＡＩ」を８月１日から提供開始する。

ゲスト出演したマユリカの阪本は「２人とも不安になるくらいアホ。魅力を伝えられるか不安です」と苦笑いしつつ意気込んだ。中谷は仕事で効率良くしたいことを質問されると、「芸人は移動が必要な仕事。マネジャーが分かりやすくＬＩＮＥに入れてくれるけど、ポンと（アプリに）放っただけで、『この時間でタクシーに乗りましょう』とか、ＡＩが（スケジュールや移動手段を）完結してくれたら楽ですね」と思いつきで話すと、その場で同社が「Ｂａｋｕｓｏｋｕ．ＡＩ」を用いて中谷の要望に答えるアプリと、マユリカのポッドキャストコミュニティーアプリの２種類を作成。できあがったアプリを見た中谷は「うわ〜。日常でやりたい人が山ほどいると思いますよ。かゆいところに手が届くお助けアイテム。ほんまに使いたいですね」と感心していた。

司会者からＡＩの名前にちなみ、「爆速でかなえたい夢」を問われると、中谷は「マユリカのゲームアプリ憧れますね。俺らが横スクロールで動いて敵を倒すとか」と話せば、阪本は「（テレビの）レギュラーが欲しいです。ラジオしかないので。長く続いてくれたら。誰も見てくれなくていいです」と掲げ、会場の笑いを誘った。