２２日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、冒頭で日本時間２１日に行われたサッカーの北中米Ｗ杯１次リーグのチュニジア戦で日本代表が史上最多となる４ゴールで快勝。２６日のスウェーデン戦に１位通過を目指し臨むことを報じた。

解説でゲスト出演の元日本代表ＭＦ稲本潤一さんはスウェーデン戦について「間違いなくチュニジアより力があるチームですし、前線にヨケレス選手、イサク選手というすごく強力な２枚がいるので、これは日本からしたら警戒しないといけない」と口に。

「向こうも勝ち点１を取らないと多分、３位以内にも入らないので、戦い方っていうのは変えてくるんじゃないかと思うので、すごく難しい試合になると思います」と警戒。

日本の戦い方のポイントについて「前線でどれだけボールをキープするかだと思うので前回の試合のＭＶＰの上田（綺世）選手がどれだけボールをキープするか」と指摘。

「キープして流れを作れればボランチの選手だったり、サイドの選手が上がる時間が作れると思う。上田選手はワンタッチも使えるので、上田選手に食いついたＤＦをワンタッチではがすとかできると思うので、上田選手がかなりキーポイントになると思います」と説明していた。