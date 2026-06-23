◆米大リーグ ツインズ―ドジャース（２２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。ロサンゼルスからの移動を経て、６連戦の２カード目初戦で２―１で迎えた９回２死一塁の第５打席は申告敬遠が告げられた。走者が詰まっているにもかかわらず、１点差で試合を諦めていないツインズ側が大胆な策に打って出た。敵地ながら大ブーイングが巻き起こった。続くパヘスが倒れてド軍はこの回無得点に終わった。

プレーボール直後の初回先頭の第１打席では、初対戦となった右腕マシューズの８７マイル（約１４０キロ）チェンジアップが真ん中付近に入ってきたところを見逃さず、打球速度１１２・８マイル（約１８１・５キロ）、角度２５度、飛距離４１４フィート（約１２６・２メートル）で１７号先制ソロを右翼席に運んだ。大谷の先頭打者弾は今季６本目で、通算３０本の大台に到達。メジャー通算３００号まで残り３本とした。

大谷は昨季までツインズ戦は２７試合で打率２割９分２厘、９本塁打、１９打点。３試合に１本のペースでホームランを放ってきた。また、ターゲットフィールドでは１２試合で打率３割７分３厘、３本塁打、９打点と相性が良く、２年前の敵地・ツインズ戦でもカード初戦でソロ本塁打を含む長打３本をマークしていたが、得意の球場で再び大暴れの予感が漂っている。３回先頭の第２打席は１０球粘るも投ゴロ、５回１死の第３打席は一ゴロだった。７回無死一塁の第４打席は左腕ロジャーズから二ゴロ併殺に倒れた。

前日２１日（同２２日）の本拠地・オリオールズ戦では２打数１安打１四球。９点ビハインドとなった７回の打席で代打を送られて途中交代したが、ロバーツ監督は「翔平は大丈夫だ。あのような（点差のある）状況から下げたかっただけ」と笑顔で説明した。２１〜２５年の５年間で４発を記録していた「父の日」に一発は出ず、試合後には左膝にアイシングを施していた大谷だが、体力温存が功を奏した。

大谷は１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。日付が２０日に変わった直後にインスタグラムで第２子が誕生したと報告した。真美子夫人との連名で「無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英文で記し、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの足などを公開した。２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違い「父親リスト」に入ることなく、欠場わずか１試合で２０日（同２１日）に復帰。９回に１６号ソロを放ち、２児のパパとして初めて臨んだ試合で“父親パワー”をさく裂させていた。

今月１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で違和感を覚えた左膝は今も万全な状態ではないが、打者として得意の６月は今年もこの日まで１６試合で打率３割５分７厘、６本塁打、１２打点となっていた。初回の一発で６月は通算６９本塁打となった。