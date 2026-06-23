◆米大リーグ　ブルージェイズ４―２アストロズ（２２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

　ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が、本拠のアストロズ戦に「６番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続の同点１７号に加え、７回には勝ち越しにつながる左翼線二塁打を放った。３打数２安打で打率は２割３分４厘とした。

　１７号は２回だった。先頭打者の岡本は、アストロズの右腕ブラウンからフルカウントの９２・５マイル（約１４８・０キロ）のシンカーをとらえた。打球速度１０１・９マイル（約１６４・０キロ）で２３度のライナーは左翼スタンドに一直線。飛距離は３８８フィート（約１１８・３メートル）だった。１７号は日本人１年目選手の本塁打ランキングで２００３年松井秀喜（ヤンキース）を抜いて単独４位となった。

　この本塁打直前のストライクはＡＢＳチャレンジ失敗。スプリンガーがすでに失敗してブルージェイズはＡＢＳ権利がなくなり、テレビ中継は「序盤のこの重要で無い場合で、普段ＡＢＳチャレンジを滅多にしない岡本があえてやって失敗。これはミスです」と批判された次のストライクをホームランにして見返した。

　７回１死一塁では右腕デロスサントスのスライダーを左翼線二塁打。６試合ぶりのマルチ安打はストローの勝ち越し犠飛につながった。

　岡本はこの日発表されたオールスターファン投票の中間発表のア・リーグ三塁手部門で１２８万２８８４票でカミネロ（レイズ）に約３万票に急接近。大きなアピールとなりそうだ。

　◆日本人選手メジャー１年目本塁打ランキング

　〈１〉大谷翔平　２２本（エンゼルス＝２０１８年）

　〈２〉村上宗隆　２０本（ホワイトソックス＝２０２６年）

　〈３〉城島健司　１８本（マリナーズ＝２００６年）

　〈４〉岡本和真　１７本（ブルージェイズ＝２０２６年）

　〈５〉松井秀喜　１６本（ヤンキース＝２００３年）