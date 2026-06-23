◆米大リーグ メッツ―カブス（２２日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

メッツ・千賀滉大投手が先発する予定だった２２日（日本時間２３日）の本拠地・カブスとの一戦は悪天候のため、雨天中止となった。千賀は翌２３日（同２４日）の一戦にスライド。また、同じく先発予定だったカブス・今永昇太投手は、現地メディアによれば、２４日（同２５日）のダブルヘッダーのどちらかの試合に登板する見込みで、日本人投手の投げ合いはお預けとなった。

千賀は今季、開幕から先発ローテ入りするも、５登板で０勝４敗。腰椎の炎症のため４月２７日（同２８日）から負傷者リスト（ＩＬ）に入った。メジャー復帰を目指して５月２２日（同２３日）からマイナーで４試合に登板して０勝１敗、防御率４・００。１１日（同１２日）には、６回７５球（うちストライク５１球）を投げて、１安打１失点、５奪三振１四球の好投。前回１７日のレッズ戦でメジャー復帰し、４回２安打４失点で５敗目を喫した。

今永は前日２１日（同２２日）の本拠地・ブルージェイズ戦に先発予定で岡本和真内野手との初対決に注目が集まったが、雨天のため中止。この日にスライド登板となり、千賀との日本人投手の投げ合いが期待されたが、またも悪天候で流れた。