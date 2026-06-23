AIの急激な発展や、チェーン飲食店の注文・会計の際のタッチパネルの導入、配膳ロボの普及により、企業や店舗では“人員削減”の動きが加速している。こうした事態に、先日、さるXユーザーの米国人男性が異議を唱えた。現在はこの投稿は消えているが、投稿の趣旨としては以下の通りである。

〈某ファストフード店がタッチパネル導入で、従業員の数を減らしたが、経験を積みたい若者や、子育てに専念しているものの、いずれ労働市場に戻りたい主婦にとって重要な場所がなくなった〉

これは重要な指摘である。バイト経験というものは本当にその後の人生を考えるにあたって貴重な経験なのである。どんなバイトであろうが、安い時給で働いた経験はその後の人生において、糧になるものだ。【中川淳一郎・ネットニュース編集者】

【写真】もうアルバイトいらず？ 飲食店やコンビニに急速に普及した“人件費削減マシン”三傑

人生を豊かにするアルバイト経験

アルバイト経験では様々な知見を得ることができるが、中でも重要なのは「今の私の価値はいくらか？」といったことを知ることができる点だろう。もちろん、社会人になって活躍をすれば「時給1万3000円相当」みたいになることはあるだろう。だが、現在40代以上の世代であれば、学生時代に「アルバイト時給850円」などという経験している。「そうか、自分が1時間働いても企業や社会は850円の価値しか見出してくれないのか」と思いつつも、こうして大人社会の洗礼を受けたことが、その後の人生を豊かにしてくれたのである。

アルバイトはお金以上に価値があった？

よっぽど才能がある人を除き、学生時代に高額の時給を稼ぐことは難しい。だからこそ、低賃金の派遣やら契約社員の給料を受け入れるのだが、ここで基準となるのが「バイト時代の時給」である。

過去に時給850円を経験した人であれば、最近の都市部の最低賃金と言われる「時給1200円前後」などは「ありがたい」と思うもの。

私自身、現在、ネットニュース編集者の仕事がメインだが、近所のカフェ＆バーでバイトをしている。時給は1100円である。私はこの時給を案外「良し」としている。もちろん、自分はこのバイトが本業ではない、というのはあるが、とにかくこの飲食店バイトをすることにより、以下の知見を得られるのだ。

（1）暇な高齢者の日常

（2）観光客が求めること

（3）寂しいと感じる人が求めるもの

（4）街にまつわる諸事情の把握

（5）街の人間関係に関する情報

短期的な人件費削減がもたらすマイナス

冒頭のアメリカ人男性の指摘というものは、「人間は低賃金労働を受け入れながら、それを補う知見を得る」ということだと今、私は感じている。低賃金だからといってその仕事をAIやらロボットに任せることは、果たして人間社会においてメリットはあるのか？



もちろん、企業にとっては、人件費を抑えられるかもしれない。が、そこで働く人の雇用機会を奪うことで、その仕事をすることによって得られるスキルや対人対応能力が失われる可能性が高くなる。すると、能力の高い人材が育たなくなり、回り回って、企業を支えられる能力を持つ人がいなくなってしまう。

これは、目先の人件費よりも由々しき問題である。労働者は常に進化をし、会社に貢献をしなくてはならない。そこをAIに任せるのではなく、生身の人間に任せる、といった方向にシフトすることが今は必要なのではなかろうか。

また、労働者というものは、時給の多寡ではなく、「ただ単に社会と接点を持ち、様々な人と触れ合い、その人たちに良質なサービスを提供したい」と考えるものである。これは、時給が安いファストフード店等の店員もそうだし、私自身もそう考える。

そうした意味で、経済合理性のみを追求するのではなく、働きたい人への機会創出を今後、企業は優先すべきではなかろうか。多分、その方が長期的には儲かるだろう。何しろ企業を愛する人は「そこで働く人」への愛がかなり重要な要素になるのだから。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部