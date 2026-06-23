お笑いコンビ「三四郎」の小宮浩信（42）が22日放送の日本テレビ「東野・岡村の旅猿28 〜プライベートでごめんなさい…」（月曜深夜1・59）にゲスト出演。ライブ終わりに目撃した相方・相田周二（42）の不思議な行動を明かした。

番組ロケで広島県を訪れた一行は、小宮の行きつけというサウナ店に向かう車中でトークを展開。お笑いタレント・東野幸治が「相方は、ライブ終わりに普通に出待ちの女の子にしゃべりかけに行くんやろ？」と質問した。

すると小宮は「こないだ、なんで来なかったの？」「新ネタだよ？なんで来ないの」と、女性ファンに話しかける相田の様子を再現し、「こいつネタ作ってんのかな、ぐらいの勢いで。僕が作ってるんで、あいつは作ってないんですけど」と強調した。

そんな“上から目線”の相田の言動に、東野は「オラオラ系やん」とニヤリ。小宮は「オラオラ系の、ナンバー4のホストのやり方」と笑わせたが、東野は「でも悪気はないもんね」とフォローした。

しかし、コンビのファンには周知されているようで、小宮は「“オラオラしてください”っていう女性もいる」と告白。「そういう時に相田はモゴモゴします。やっぱり天然でやってるから。意図的にはできない」といい、「狙ってないから。笑わせようと思ってない」と明かした。

そして「まあ、悪いことじゃないですから」という小宮だったが、東野と「ナインティナイン」岡村隆史は、“ホスト”相田になり切り「こっち来いよ」「明日、ヒルズのヴィトンの前で待ってるから」と大イジり。そのうち「こっち来いよ相田」との芸名案が浮上すると、小宮は「“おいでやす（小田）”みたいな」と笑っていた。