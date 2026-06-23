告白された人数15人というモテ女子・ひまりは、1日目の昼にして「この人以外いない」とせいたろうへの想いを自覚し、積極的にアプローチ。ただし花くじで食べ歩きデートの権利を引き当てるも、意中のせいたろうは先に他の女子から指名を受けてしまった。

【映像】涙も…告白された人数15人の高3モテ女子（全身姿も）

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。22日はインチョン編第2話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。



今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

りら（岡本莉來、高1／富山県、今日好き公開オーディションファイナリスト）

るる（小森瑠々、高2／島根県）

ゆうな（秋元優奈、高3／埼玉県）

ひまり（市川妃莉、高3／北海道）

【継続】

たまき（今井環希、高2／大分県、「チェンマイ編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

せいたろう（江口惺大郎、高3／東京都）

はるか（鳥井悠叶、高1／愛知県）

しゅん（片山駿、高1／東京都）

えいた（川粼瑛太、高3／徳島県）

【継続】

そら（宮崎宇宙、高1／福岡県、「ラヨーン編」からの継続）

もう気になる人この人以外いないかも」1日目昼にしてせいたろうへ一直線

ひまりは、スポーツ万能なせいたろうを第一印象で気になり、顔合わせ後すぐに2ショット。1日目のランチタイムでも、せいたろうの傍に座った。

しかしせいたろうは他の女子と話が盛り上がり、ひまりは入り込めない。ゆうなとスイーツを食べつつ、「もうひまり、一択かもしれない」とつぶやき、「誰？」と聞くゆうなに対し、せいたろうを指差しながら、「もう気になる人この人以外いないかも」と小声で明かす。一方で、同じくせいたろうを気になっているゆうなは複雑な表情……。

その後ひまりは、せいたろうに「喋ってもいい？」と声をかけると、せいたろうは「みんなで喋ろう」と応じる。ひまりは「さっきはるかくんと喋って、なんか…」と切り出しながら、せいたろうを指し示し「（せいたろうくん）かな？って思ったから」「2人だけど、1人になりつつあるかも」と既に絞りつつあることをほのめかす。せいたろうは「マジ？めっちゃ嬉しいわ」と素直に喜ぶ。

ひまりが涙で明かした本音「他の人と行っちゃうのがしんどかった」

1日目の昼、女子メンバーで花くじを引き、赤い花を引いたメンバー1人は2人きりのサンセットクルーズデートへ、青い花を引いたメンバー2人は気になる男子を誘って食べ歩きデートへ行けることに。

緊張した空気の中、見事赤い花を引いたのはゆうな。青い花を引いたのはひまりとりらだった。

ゆうなは迷うことなく、「じゃあ、せいたろうくんお願いします」とせいたろうを指名。せいたろうも爽やかな笑顔で「お願いします」と応じ、その様子にひまりは、頬を膨らませながら複雑な表情を浮かべる。

続いて青い花を引いたりらは、そらを指名。しかし、せいたろうが既に他の女子に誘われてしまったひまりは晴れない表情で、「誘いたい人がいないので、2人でもう1回やってほしいです」と青い花を、たまきとるるに譲った。

花くじの後、ひまりは「ゆうなちゃんがせいたろうくん誘っちゃったので、曖昧な気持ちで誰かを誘うよりも違う人に頑張ってほしいから、渡しました」とデートの権利を譲った理由を語る。「久しぶりの恋愛だったから、気になってる人が他の人と行っちゃうのがしんどかった」と涙を見せながらも、「戻ってきたら、最後ちょっとでも時間あったら喋ってたくさん気持ちを伝えたい」と一途な想いを口にした。

