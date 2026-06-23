◇W杯北中米大会1次リーグI組 ノルウェー 3―2 セネガル（2026年6月22日 ニューヨーク/ニュージャージー）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第2戦は22日（日本時間23日）に行われ、28年ぶりの出場を果たしたノルウェー（FIFAランク31位）がセネガル（同15位）に3―2で勝利した。初戦のイラク戦に続く連勝で、決勝トーナメント進出を決めた。

イングランド・プレミアリーグで得点王に3度輝いた“怪物”ハーランド（マンチェスターC）が、2試合連続で2ゴール。また圧巻のパフォーマンスを披露した。

まずは1―0で迎えた後半3分、MFエデゴール（アーセナル）からの絶妙なスルーパスをペナルティーエリア内中央で受け、左足で右上を射抜いた。W杯デビュー戦で2得点した初戦のイラク戦に続き、2戦連発。両手を広げて喜んだ。

勢いは止まらない。2―1で迎えた同13にも、ゴール前の混戦で左の味方からのパスに反応。左を向いたままの体勢から右足を浮かせてインサイドに当てて押し込むテクニックで点差を広げ、ガッツポーズした。代表では19年のデビューから52試合59得点。驚異的な得点ペースを夢舞台でさらに加速させた。

ハットトリックこそ逃したが、前半終了間際にも2度の決定機があった。相手GKにプレッシャーをかけてペナルティーエリア内右でボールを奪い切ると、左足で無人のゴールを狙ったシュートが右ポストを直撃。直後にも打点の高いヘディングで迫り、惜しくも守護神に止められた。不完全燃焼で突入した後半は大暴れ。存在感を見せつけた。

初戦から先発11人が同じ顔ぶれで臨んだチームは今季ドルトムントで公式戦18アシストを記録した右サイドバック、DFリエルソンが前半12分で負傷交代。代わって入ったDFホルムグレンペデルセン（トリノ）が同43分に先制ゴールを挙げた。

連勝へ、観客席では真っ赤に染まったノルウェーのサポーターも“名物応援”でアシストした。給水タイム前や試合終盤などに、今大会で大きな話題を呼んでいる応援、舟のオールを漕ぐような「バイキング・ロー」を披露。野太い低音を響かせながら後押しした。