Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージM卓が6月22日に行われ、高宮まり（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）が登場した。大舞台の入場シーンで見せた圧倒的な美貌と抜群のスタイルに対し、ファンから絶賛のコメントが殺到する一幕があった。

【映像】圧巻スタイル！高宮まりの全身ショット

高宮は22歳でプロ入りして以来、その類まれなる美貌と抜群のプロポーションを武器に、麻雀界のみならずグラビア界でも第一線で活躍を続けている。麻雀誌の表紙を飾る常連であり、トップクラスの人気を誇る一方で、時折見せる愛らしい天然キャラでも多くのファンから深く愛されている。

この日の対局、高宮はボディラインがくっきりと浮かび上がるタイトなチームユニフォーム姿で試合会場へと登場した。そのメリハリのついた見事な“砂時計ボディ”と、手入れの行き届いたサラサラの髪が画面に映し出されると、視聴者の視線は一瞬で釘付けとなった。さらに磨きがかかった最強のスタイルが放つ気高くも華やかなオーラは、試合前の緊張感漂うスタジオを一瞬にして華やかに彩った。

彼女の圧倒的なビジュアルに対し、配信画面のコメント欄は瞬く間に悶絶の状態となった。ファンからは「今日のまりしゃんビジュ良すぎでしょ」「まりしゃん可愛すぎる好きすぎる愛してる」「色っぽい」といった熱烈な歓声が相次いだ。

さらに、その完璧なプロポーションや美しい髪に対しても驚きと称賛の声が止まらず、「なんだこの砂時計は」「スタイル良すぎ」「ユニフォームピチピチたまらん」といった興奮気味の書き込みや「髪サラサラやん」「髪きれいだなCM出れるレベル」といった絶賛のコメントが続いた。

ビジュアルでファンを大いに魅了した高宮だったが、試合でも強豪たちを相手に粘り強さを発揮した。試合ではしぶとい戦いぶりを終始披露し、見事にトータル2位で次のステージへの進出を決めた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

