俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月21日、第24話が放送され、第6章「播磨攻略編」が完結した。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

史実としては、第23話（6月14日）の軍師・竹中半兵衛の病死は1579年（天正7年）6月。第24話の「有岡城落城」は1579年（天正7年）11月、「三木城落城」は1580年（天正8年）1月。

一方、東国においては1579年（天正7年）に「築山殿・信康事件」が発生。徳川家康の正室・築山殿は8月に処刑され、嫡男・松平信康は9月に自害した。理由は諸説ある。「豊臣兄弟！」の“時間軸”としては、第24話の出来事になる。

徳川家康（松下洸平）は第17話「小谷落城」（5月3日）の「三方ヶ原の戦い」（1572年・元亀3年）を最後に約1カ月半、出番なし。戦国最大のミステリー「本能寺の変」（1582年・天正10年）が迫る中、織田信長が家康を招き、明智光秀が接待役を務めた“安土饗応膳の鯉”も注目される。再登場の際、最愛の妻子を亡くしている“松下家康”だが、どのように描かれるのか。