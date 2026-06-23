timelesz篠塚大輝、パンストを被って“クロス引き”挑戦！アイドルの姿を捨て本気で挑む

深夜のバラエティーゾーン「バラバラ大作戦」内の月替わりチャレンジ枠「バラバラマンスリー」で6月の火曜日に放送されてきたtimelesz・篠塚大輝の初冠番組『スポンジ・シノ２』。

いよいよ最終回となる本日6月23日（火）深夜の放送では、世界的人気オーディション番組『ゴット・タレント』に出場したゴンゾー＆ウエスPから“世界で通用するパフォーマンス”を吸収する。

ダンスや歌が未経験ながら、驚異の吸収力でオーディションを勝ち抜いた篠塚。

今後、アイドルとしてさらなる飛躍を遂げるべく、芸能界で使える知識や技をスポンジのように吸収していくバラエティーがこの『スポンジ・シノ』だ。

今年1月に放送された第1弾が大好評を博し、早くも登場した第2弾『スポンジ・シノ２』。

タイムマシーン3号を講師に迎えた“ハプニング対応力講座”や、ねづっちを講師に迎えた“なぞかけ講座”、そして、テレビ朝日のベテランアナウンサーから学ぶ“わかりやすく伝える力講座”など、毎回篠塚が“その道のプロ”からエンタメ界のルールや熟練の技術を学び、吸収してきた。

篠塚と進行役のみなみかわが名残惜しそうな顔を見せるなか、『スポンジ・シノ２』の最終回では、“海外進出”に向けた技を吸収。

世界的人気オーディション番組『ゴット・タレント』に出場した日本人タレントの先駆者であるゴンゾーと、SNS総フォロワー数2200万人以上を誇るウエスPを講師に迎え、“世界で通用するパフォーマンス講座”を行う。

まずはゴンゾーから“タンバリン芸”を習得することになった篠塚。懸命な練習の末、レベッカの『フレンズ』に合わせてタンバリン芸を披露し、さらにゴンゾーと特別コラボまで。

「皆さんが思っている以上に疲れます！」と言いながらも、「楽しかった！」と満足げな表情を見せる。

そして、ウエスPからはテーブルクロス引きを吸収。強風からのクロス引きでは、とんでもない強風と必死に戦いながら、驚異の吸収力を見せ…。

さらに、ウエスPの代名詞でもあるパンストを被ってのクロス引きでは、アイドルの姿を捨て、本気で挑む篠塚の姿が見られる。

番組の終盤には重大発表も。最後の最後まで注目だ。