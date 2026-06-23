開催：2026.6.23

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 1 - 2 [ブリュワーズ]

MLBの試合が23日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとブリュワーズが対戦した。

レッズの先発投手はブラディ・シンガー、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・ウッドラフで試合は開始した。

10回表、8番 ジョーイ・オーティズ 2球目を打ってライトへの犠牲フライでブリュワーズ得点 CIN 0-1 MIL、ピッチャー トニー・サンティランがワイルドピッチでブリュワーズ得点 CIN 0-2 MIL

10回裏、3番 サル・スチュワート 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでレッズ得点 CIN 1-2 MIL

試合は1対2でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのトレバー・メギルで、ここまで2勝2敗9S。負け投手はレッズのトニー・サンティランで、ここまで1勝4敗5S。ブリュワーズのクーネルにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-23 10:42:11 更新