2026年6月23日（火） MLB レッズ vs ブリュワーズ 試合結果
開催：2026.6.23
会場：グレートアメリカン・ボールパーク
結果：[レッズ] 1 - 2 [ブリュワーズ]
MLBの試合が23日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとブリュワーズが対戦した。
レッズの先発投手はブラディ・シンガー、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・ウッドラフで試合は開始した。
10回表、8番 ジョーイ・オーティズ 2球目を打ってライトへの犠牲フライでブリュワーズ得点 CIN 0-1 MIL、ピッチャー トニー・サンティランがワイルドピッチでブリュワーズ得点 CIN 0-2 MIL
10回裏、3番 サル・スチュワート 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでレッズ得点 CIN 1-2 MIL
試合は1対2でブリュワーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブリュワーズのトレバー・メギルで、ここまで2勝2敗9S。負け投手はレッズのトニー・サンティランで、ここまで1勝4敗5S。ブリュワーズのクーネルにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-23 10:42:11 更新