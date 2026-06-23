内村光良、SixTONESら『24時間テレビ49』制作発表会見で意気込み語る「家族のようなメンバーたちと一緒なので、あっという間なんだろうな」（ジェシー）

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6月22日18時から日本テレビ番町スタジオにて、8月29日・30日にかけて放送予定の『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』の制作発表会見が行われた。

会見には、内村光良、SixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナー・星野真里が登壇した。

■「僕たち6人全員が挑戦するパフォーマンス企画も予定しております」（森本慎太郎）

放送49回目を迎える『24時間テレビ』2026年のテーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」。一人ひとりの「わたし」が語る家族の物語を通して見えてくる今、そしてこれからの「社会のあり方や問題」を見つめていくもの。同番組では、時代が変わり社会が複雑になるなかで大きく変化をする「家族のカタチ」にフォーカスする。「血のつながり」だけではない「心のつながり」も描く。

会見冒頭、まずは総合司会を務める内村光良、羽鳥慎一・水卜麻美両アナウンサーの3名が、続いてチャリティパートナーであるSixTONES、山崎育三郎、芳根京子が登壇した。

チャリティパートナーとは、多様なテーマで『24時間テレビ』の企画に参加し、チャリティの輪を広げる協力者のこと。それぞれの想いを胸に抱き、様々な現地取材に取り組む。

壇上に出演者が揃い進行する際、突如「ちょっと待った！」という叫び声とともに、内村がMCを務める番組『THE突破ファイル』のメンバーであるりんたろー。と兼近大樹（ともにEXIT）山本浩司、関太（ともにタイムマシーン３号）岡部大（ハナコ）松陰寺太勇（ぺこぱ）吉住らによる“突破応援団”が乱入。内村ら24時間テレビに出演するメンバーへ熱いエールを送り現場を大いに沸かせた。

■チャリティランナー星野真里「『できた！』という成長の喜びを味わってもらいたい」

突破応援団による熱いエールのあと、6月21日に発表された2026年のチャリティランナー・星野真里の紹介VTRが流れ、本人がステージに登場。

改めて走ることへの意気込みを訊かれた星野は、自身と娘の半生を語りつつ思いのたけを打ち明けた。そこには周囲への感謝の想いとチャリティランナーとして思いが込められていた。

「私には10歳になる娘がいます。 彼女は『先天性ミオパチー』という難病を患っており、電動車椅子、そして人工呼吸器を使いながら日々生きています。 彼女と生きてきたこの 10年間は本当にたくさんの方に支えられて、そして多くの制度に守られて生きることができました。 でもそんななかでも、やはりまだまだ日常的に暮らしていくには、大小様々な壁があることを実感しています。今の私の願いは、すべての子どもたちが居場所を決められてしまうのではなく、自分たちで、ご家族で、居場所を選ぶことができるようになってほしいということです。自分たちが選んだ場所で、自分たちにとっての『できた！』という成長の喜びを味わってもらいたい。今回私が走ることで、子どもたちの可能性が少しでも広がるのであれば、こんなに嬉しいことはありません。だから走りたい、走らせていただきたいと思っています。皆さんの前を走ることができるように、できる限り準備をしてその日を迎えたいと思っておりますので、ぜひとも応援のほど、よろしくお願いします」と熱い想いを語った。

■内村「大合奏パフォーマンスで番組を盛り上げよう！」

会見後半では、水卜アナが会見の進行を担当。 まずは内村に現在の率直な感想について訊くと、「『始まるんだな』という感じで、非常にワクワクしています。これから出演者それぞれが、色んなコーナーを担っていくんでしょうけど、みんなでひとつになって頑張っていきたいです」とコメント。

チャリティ企画について話が及ぶと「『世界の果てまでイッテQ！』『スクール革命！』『THE突破ファイル』すべての番組、演者、スタッフみんなが私にとっての家族ですから。ファミリーのためにも一肌脱ぎますよ。こちらもぜひ楽しみにしていてください」と、強い思いを語った。

そしてSixTONESのメンバーにも今の思いを語ってもらうことに。まず田中樹が、「チャリティパートナーを任せてもらえると聞いたときは緊張感もありましたが、今日こうして皆さんと顔を合わせたら、先ほど内村さんもおっしゃったように、とてもワクワクしてきました。このポジティブな感情を視聴者の皆さんに伝えられたらいいなと思います」と述べた。

チャレンジ企画について訊かれた松村北斗は「番組『Golden SixTONES』内で募集させていただいた、会いたいけど会えていない大切な人を探す企画に参加させていただきます。少しでも皆さんのお役に立ちたいと思っています」と発言し、さらにチャレンジ企画について森本慎太郎に訊くと「僕たち6人全員が挑戦するパフォーマンス企画も予定しておりますので、こちらも楽しみにしていて欲しいです。すみません、まだ言えないことがたくさんあって、これ以上は言えません。僕たちは知っていますけど（笑）」と明かした。

また名探偵コナンの大ファンであるという京本大我は、チャリTシャツについて「まず2年連続で手掛けられるというところに、名探偵コナンという作品の影響力の大きさを感じます。あとファン目線で言わせていただきますと、僕はコナンのTシャツをたくさん所有しているのですが、毛利夫妻がプリントされたデザインは本当に見つからないんです！ ファンとしてはすごく貴重な1枚。青山先生に感謝したいです。24時間テレビをご覧になる方は、ご家族みんなで着ていただきたいです」と熱弁。

高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）は、チャリティランナーが『Golden SixTONES』内で発表されたことに触れ、「僕たちもドッキリで聞かされてびっくりしました。星野さんには”全国のお母さんの代表“として走っていただき、僕たちはしっかりとサポートさせていただきます。みんなのエールを力に変えて頑張っていただきたいです。当日はまだまだ気温が高いと思うので、体調を第一優先にということで」と、気遣っていた。

24時間という長丁場をどう乗り越えるかという話題で、ジェシーは「正直、体力的にはかなりきついと思いますが、家族のようなメンバーたちと一緒なので、あっという間なんだろうなと思っています。あと僕、結構涙もろいので、コメントが出せるか、それだけがちょっと不安です（笑）」と、ちゃめっけたっぷりに語った。

さらに山崎育三郎は今回の取り組みについて、自身の境遇と重ね合わせつつ意気込みを語った。「24時間体制で、医療的ケアが必要な子どもと暮らす“きょうだい児”の皆さんを取材しました。9歳年下の弟さんが医療的ケア児である、双子の山下順一朗さんと宗一郎さんのご自宅へうかがい、一緒の時間を過ごさせていただきました。お兄さんふたりが、胃ろうを使った水分補給やおむつの取り替えなど、いろいろなことを一緒にケアしてサポートしている姿を目の当たりにし、心を動かされる瞬間がたくさんありました。実は私も10代の頃、脳梗塞の祖父母と3人の暮らしをしていて、今でいうヤングケアラーでした。家族をサポートする、支える、介護をすることの現実を、自らの目線で、自分の言葉で伝えたいと思っております。そして双子の兄弟はピアノデュオ『兄ーズ（あにーず）』として活動するピアニストでもあるので、当日はおふたりと一緒に国技館でセッションをする予定なので、すごく楽しみにしています」と思いを語った。

芳根京子は、まだ詳しくは話せませんがと前置きをしながら「小児がんと闘う小学校 3年生の女の子と一緒に、アートパフォーマンスに挑戦させていただきます。 彼女の気持ちに寄り添い、ふたりで力を合わせて、見てくださる方の心に届くような家族の物語を精一杯描きたいと思いますので、楽しみに待っていただけたら嬉しいです」と決意を表明した。

メンバーの話を聞き、羽鳥慎一は「もうすでに泣きそうです」と漏らしつつ「今夏はこのメンバーが家族になって、いろんな方々、全国の皆さんの家族の話を聞いて一生懸命進めていきたいと、強く改めて思っています」と熱い思いを吐露した。

そして最後に、内村からサプライズの提案が。「ここにいる皆さんに、何かしら楽器を演奏していただきたいと思っています。弾いたことのない、叩いたことのない楽器を使って大合奏パフォーマンスを本番にやっていただきたい！」。寝耳に水だった出演者たちは「え、嘘でしょ!?」と、唖然。信じていないメンバーに対し「（スタッフから）当日まで言わないでくれってめっちゃ言われました。これ本気ですよ。2ヵ月間の宿題です」と、念を押す内村。他人事だと思っていたアナウンサー陣に対しても「水卜ちゃんも羽鳥くんも本番までに頼みますね」とひと言。

そして改めて「これはチャレンジですから」と内村は以下のように続けた。

「星野さんには走ることに集中してもらって、僕らがひとつになり、いろんな楽器にチャレンジして演奏する姿が星野さんの一助になれば。我々ファミリーで応援しますよ！」

それぞれが担当する楽器や演奏する曲については後日発表される。

■チャリTシャツは2年連続青山剛昌がデザイン。史上最多、6色で展開。

7月1日からチャリTシャツ、そしてチャリティグッズが、24時間テレビチャリティグッズ通販サイト、日テレ屋（汐留店・東京駅店）にてそれぞれ取り扱いがスタート。

また、チャリTシャツは全国のイオングループの店でも取扱いがスタートする。

2026年のチャリＴシャツデザインは、史上初2年連続で、日本中・世界中に愛される『名探偵コナン』などを生み出した漫画家・青山剛昌の描き下ろし。コナン君を中心に、コナン君と様々な繋がりをもつ登場人物たちが描かれた温かみのあるデザインとなっている。

カラーはイエロー、ピンク、ブルー、パープル、ホワイト、ファミリーグリーンで史上最多の6色。さらに、チャリTシャツと同デザインのチャリティグッズも同日より取り扱いがスタートする。

■番組情報

日本テレビ系『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』

08/29（土）、08/30（日）

テーマ：「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」

総合司会：内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

チャリティーパートナー：SixTONES、山崎育三郎、芳根京子（五十音順）

チャリティーランナー：星野真里

スペシャルサポーター：ちゃんみな

■関連リンク

『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/24h/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/