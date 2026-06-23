木村拓哉が魅せた柔らかな表情に歓喜の声！マイク越しのモノクロショット公開に「髪短めだね」「いっぱい笑って楽しそう」

【写真】木村拓哉のラジオブースで撮影したマイク越しの最新モノクロショット

木村拓哉が自身のInstagramを更新し、ラジオブースで撮影されたモノクロショットを公開した。

■木村拓哉「あぁ～、こんなに笑ったの久々でした！」

毎週日曜日、TOKYO FMをキーステーションにJFN系全国38局ネットで絶賛放送中のレギュラー番組『木村拓哉 Flow』。木村が親交のあるゲストを迎えながら熱いトークを繰り広げている。

木村は「自分のラジオも… ゲストにも感謝です！あぁ～、こんなに笑ったの久々でした！本当にありがとうございましたぁ～！」とコメント。同時に公開されたのは、お馴染みのサングラスをかけ、爽やかな白Tシャツにチェック柄のシャツを羽織ったカジュアルスタイルの木村が、マイク越しに撮影されたモノクロショット。柔らかな表情が印象的だ。

SNSには「ゲストどなたかな？楽しみです」「髪短めだね」「柔らかな表情が見れてうれしい」「いっぱい笑って楽しそう」「オンエアが待ち遠しい」といった様々な声が集まっていた。