単複2冠の早田ひながトップ10返り咲き 張本美和が4位で日本勢最高位 19歳・青木咲智が26ランクアップの69位｜卓球女子世界ランキング（2026年第26週）
国際卓球連盟（ITTF）は22日、2026年第26週の世界ランキングを発表した。
■日本女子は17選手がトップ100入り
女子シングルスでは、「WTTコンテンダーリュブリャナ」で単複2冠を達成した早田ひな（日本生命）が2ランクアップの10位となり、5週ぶりにトップ10へ返り咲いた。張本美和（木下グループ）は1ランクダウンの4位となったものの、日本女子最高位を維持している。
なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰（ともに中国）は変動なし。朱雨玲（マカオ）が張本美を上回り、3位に浮上した。
日本勢では、大藤沙月（ミキハウス）が2ランクダウンの12位、橋本帆乃香（デンソー）が13位で変動なし。伊藤美誠（スターツ）が1ランクアップの15位に浮上し、長粼美柚（木下グループ）は2ランクダウンの17位となった。
さらに、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は21位で変動なし。横井咲桜（ミキハウス）が1ランクアップの25位に浮上し、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は3ランクダウンの28位となっている。
また、平野美宇（個人）は1ランクアップの30位に浮上。赤江夏星（日本生命）は39位で変動なく、芝田沙季（日本ペイントグループ）も52位をキープした。
WTTコンテンダーリュブリャナで3回戦まで勝ち進んだ19歳の青木咲智（ミキハウス）は26ランクアップの69位に浮上し、キャリア最高位を更新。
笹尾明日香（日本生命）は70位で変動なし、兼吉優花（中央大）は3ランクダウンの77位、竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）は2ランクダウンの79位となった。出澤杏佳（レゾナック）は1ランクアップの98位に入り、トップ100を維持している。
今週は日本女子から計17選手がシングルスでトップ100入りを果たした。
■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年6月22日更新）
■トップ100以内の日本女子選手ランキング
4位 （↓ 3位）：張本美和
10位（↑ 12位）：早田ひな
12位（↓ 10位）：大藤沙月
13位（-）：橋本帆乃香
15位（↑ 16位）：伊藤美誠
17位（↓ 15位）：長粼美柚
21位（-）：佐藤瞳
25位（↑ 26位）：横井咲桜
28位（↓ 25位）：木原美悠
30位（↑ 32位）：平野美宇
39位（-）：赤江夏星
52位（-）：芝田沙季
69位（↑ 95位）：青木咲智
70位（-）：笹尾明日香
77位（↓ 74位）：兼吉優花
79位（↓ 77位）：竹谷美涼
98位（↑ 99位）：出澤杏佳