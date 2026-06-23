国際卓球連盟（ITTF）は22日、2026年第26週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は17選手がトップ100入り

女子シングルスでは、「WTTコンテンダーリュブリャナ」で単複2冠を達成した早田ひな（日本生命）が2ランクアップの10位となり、5週ぶりにトップ10へ返り咲いた。張本美和（木下グループ）は1ランクダウンの4位となったものの、日本女子最高位を維持している。

なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰（ともに中国）は変動なし。朱雨玲（マカオ）が張本美を上回り、3位に浮上した。

日本勢では、大藤沙月（ミキハウス）が2ランクダウンの12位、橋本帆乃香（デンソー）が13位で変動なし。伊藤美誠（スターツ）が1ランクアップの15位に浮上し、長粼美柚（木下グループ）は2ランクダウンの17位となった。

さらに、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は21位で変動なし。横井咲桜（ミキハウス）が1ランクアップの25位に浮上し、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は3ランクダウンの28位となっている。

また、平野美宇（個人）は1ランクアップの30位に浮上。赤江夏星（日本生命）は39位で変動なく、芝田沙季（日本ペイントグループ）も52位をキープした。

WTTコンテンダーリュブリャナで3回戦まで勝ち進んだ19歳の青木咲智（ミキハウス）は26ランクアップの69位に浮上し、キャリア最高位を更新。

笹尾明日香（日本生命）は70位で変動なし、兼吉優花（中央大）は3ランクダウンの77位、竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）は2ランクダウンの79位となった。出澤杏佳（レゾナック）は1ランクアップの98位に入り、トップ100を維持している。

今週は日本女子から計17選手がシングルスでトップ100入りを果たした。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年6月22日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

4位 （↓ 3位）：張本美和

10位（↑ 12位）：早田ひな

12位（↓ 10位）：大藤沙月

13位（-）：橋本帆乃香

15位（↑ 16位）：伊藤美誠

17位（↓ 15位）：長粼美柚

21位（-）：佐藤瞳

25位（↑ 26位）：横井咲桜

28位（↓ 25位）：木原美悠

30位（↑ 32位）：平野美宇

39位（-）：赤江夏星

52位（-）：芝田沙季

69位（↑ 95位）：青木咲智

70位（-）：笹尾明日香

77位（↓ 74位）：兼吉優花

79位（↓ 77位）：竹谷美涼

98位（↑ 99位）：出澤杏佳