総勢60組を超える豪華アーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる「THE夏!THEライブ!THE MUSIC DAY!」。見どころ満載の9時間半LIVEをお届けする！

世界のトップスター、ブルーノ･マーズのTHE MUSIC DAY初歌唱が決定した！

16度のグラミー賞受賞、Spotify史上初となる月間リスナー1億5,000万人突破、2024年には21世紀の海外アーティストとして初めて東京ドーム7連続公演ソールドアウトを達成するなど、常に音楽シーンの歴史を塗り替えてきたブルーノ・マーズ。

前回は、３年前に来日した際に、櫻井 翔と対談して特別インタビューを本番組内でお届けした。

今回はTHE MUSIC DAYのために特別なステージを披露してくれる。どんな新たな「音楽の物語」を届けてくれるのか？必見だ。

さらに、うれしいニュースが同時に届いた。

来年１月より日本での史上最大級のドームツアーも決定！

１月４日のバンテリンドームナゴヤを皮切りに１月２８日の東京ドームまで日本全国６都市１２公演のドームツアーを駆け巡る。

出演者（※五十音順）

IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、ブルーノ・マーズ、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会

＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一