青森県八戸市のみちのく記念病院で起きた患者間殺人隠蔽（いんぺい）事件で、被害者の主治医を務め、犯人隠避罪に問われた、石山哲被告（６１）の初公判が２３日午前、青森地裁（角田康洋裁判長）で始まった。

石山被告は「間違いございません」と起訴事実を認めた。

事件は２０２３年３月に発生。入院していた高橋生悦さん（当時７３歳）が同月１２日深夜、相部屋の男（殺人罪で懲役１７年が確定）から歯ブラシの柄で顔面を何度も突き刺され、翌１３日午前に頭部損傷などで死亡した。

起訴状では、石山被告は兄の石山隆・元院長（６３）（犯人隠避罪で懲役１年６月、執行猶予３年が確定）と共謀して２３年３月１３日、殺人事件の発生を知りながら、高橋さんの死因を「肺炎」とする虚偽の死亡診断書を遺族に交付するなどし、事件を隠蔽したとしている。

元院長の公判で検察側は、殺人事件への対応を石山被告と元院長で話し合い、死因を「肺炎」と偽ることを決めたと指摘。石山被告が高橋さんの血液検査の結果を基に「白血球の数値が高いから、肺炎でいけるんじゃない」と提案したなどとした。

昨年１１月の元院長の判決で青森地裁は、事件当時、同病院ではアルツハイマー型認知症の影響で適切な診療が難しい「みとり医」による死亡診断が常態化していたと判断。高橋さんの死亡診断書も作成させ「病院ぐるみで組織的に行った不正行為」としていた。