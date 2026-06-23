北中米ワールドカップ

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は22日（日本時間23日）、グループJ第2節がダラス・スタジアムで行われ、アルゼンチンが2-0でオーストリアに勝利した。初戦ではハットトリックを達成したリオネル・メッシが2得点。オーストリアサイドは1点目の直前にあった判定に対して、不服の声をあげている。

アルゼンチンは前半38分、メディナのクロスをアルマダがスルーし、最後は後ろから走り込んできたメッシが左足を一閃。先制ゴールを決めた。W杯通算17点目とし、史上最多得点記録を更新したが、これに異を唱えたのが、オーストリア代表のラルフ・ラングニック監督だ。

オーストリア大衆紙「クローネン・ツァイトゥング」は、ラングニック監督のインタビューを紹介。その中で指揮官は「試合を振り返って、腹が立っていることがある」として、「ザヴェル・シュラーガーへのファウルが取られなかったこと」をあげている。

メッシの得点の直前、アルゼンチンのMFマックアリスターが、シュラーガーの背後からチェックにいき、ボールを奪取。シュラーガーはそのまま倒れ込んだが、笛は鳴らずアルゼンチンボールとなり、得点へと繋がった。

オーストリアのスポーツ総合サイト「Laola1」インスタグラムでは、テレビ中継のコメントを引用して、英マンチェスター・ユナイテッドで長年プレーしたピーター・シュマイケル氏の談話を紹介。同氏も「あのゴールはカウントすべきではない。VARはあの得点を取り消さなければならない」と主張していた。



（THE ANSWER編集部）