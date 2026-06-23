フランス-イラク戦は豪雨で約2時間のハーフタイムとなった

優勝候補の一角フランス代表が、現地時間6月22日の北中米共催ワールドカップ（W杯）グループリーグ第2戦のイラク代表戦に3-0で勝利した。

豪雨で約2時間のハーフタイムとなった1日について、ディディエ・デシャン監督は記者会見で「カードゲームをしていた」と話した。

米フィラデルフィアで開催されたゲームは、試合前から豪雨があり会場のオープンが延期されていた。試合は予定通りの時刻にキックオフされ、フランスは前半14分に右45度付近からエースFWキリアン・エムバペが左足の強烈ミドルを決めて先制に成功した。しかし、前半30分前後から会場では強い雨が降り出した。

ハーフタイムには雷雨によりゲームの中断が発表された。今大会ではスタジアムから8マイル（約13キロ）以内に落雷が観測された場合、試合は30分間中断され、ファンは安全な場所に誘導されるという規則が定められている。この30分間は最後の落雷が観測された時点からとなるため、30分間のカウントが進む間に次の落雷があればリセットされる。今大会のゲームが悪天候により中断されるのはこれが初めてとなり、ハーフタイムを含め約2時間の中断で後半がスタートした。

それでもフランスは後半にエムバペとFWウスマン・デンベレの追加点が生まれ、3-0で勝利を収めた。

2018年ロシアW杯、2022年カタールW杯から3大会連続での指揮となるデシャン監督は、この2時間について「ロッカールームではカードゲームをしていた。待つしかなかったからね」と、肩をすくめた。そのうえで「再開予定の時間が何度も後ろにズレていった。最も重要だったのは、再開前にもう一度20分間のウォーミングアップを行い、リスクを負わないようにすることだった」と振り返った。

結果的に試合開始から終了まで約4時間を要した。指揮官は「非常に長い時間がかかったのは事実だ」として、「まだ分からないが、予定されていた時間通りに（翌日の）トレーニングを行うことはないだろう。飛行機がなければ別だが、私は今夜中に選手たちをベースキャンプに戻したいと思っている」と、今後のスケジュールを懸念していた。（FOOTBALL ZONE編集部）