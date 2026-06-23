皇室典範改正の議論が加速している。皇族数の確保のため、女性皇族が結婚を機に皇籍離脱せず、皇族の身分を維持するといった改正案が検討されている。

【画像】三笠宮家と麻生家のつながりを示した家系図

近年、そんな女性皇族を巡って起きたのが、三笠宮家の分裂騒動だった。“ヒゲの殿下”として知られた𥶡仁親王の妃である信子さまが三笠宮家を離れ、新たな宮家を創設されたのだ。三笠宮家では一体何が起きているのか。

その内幕に迫ったルポが「文藝春秋」に掲載された。女性皇族の在り方が見直されている今、その一部を紹介する。

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優に7センチはありそうなハイヒールに、ワインレッドのワンピース。左右の薬指に大きな宝石の指輪をはめた手は、お声がけをしながらの身振り手振りや指差しなどでしきりに揺れ動き、華やぎを振りまく。



「三笠宮𥶡仁親王妃家」の当主となった信子さまは、自民党副総裁・麻生太郎氏の妹 Ⓒ文藝春秋

ヒゲの殿下として知られた𥶡仁（ともひと）親王（2012年に薨去）の妃である信子さまが10月、鹿児島県を訪れ、農業の担い手たちと交流された際の様子だ。傍の県職員が手にする書類の表には、こう大書されていた。

「三笠宮𥶡仁親王妃信子殿下」

𥶡仁さまは生涯、三笠宮の宮号を名乗らなかったが、妃の信子さまに三笠宮とつくのには理由がある。

これに先立つ9月30日。宮内庁は、𥶡仁さまの第一女子・彬子（あきこ）さまが当主不在となっていた三笠宮家の当主となり、信子さまは同家を1人離れて「三笠宮𥶡仁親王妃家」を創設、当主となると発表したのだ。

1889年の旧皇室典範制定後、未婚の女性皇族が宮家の当主となるのも、皇族妃が夫の死去後に宮家を創設するのも、前例のないことだ。皇室史に残る決定であり、三笠宮家が母と娘で分裂するという異常事態でもある。

だが宮内庁は、記者会見で「宮家の中で話し合われた結果」「内輪の話」「（宮内庁が）直接的に関わるということはございません」という説明に終始した。経緯が曖昧なまま報じられることで、2人の当主が生じることによる皇族費増額というわかりやすい変化に国民の目が集まり、批判が上がる結果になっている。

こうした宮内庁の対応に、かつて昭和天皇の母・貞明皇后をして「私の生まれ変わり」と言わしめた元内親王が疑問を唱える。

「まさか三笠宮家でこのようなことになるとは、思いもよらないことで残念です。いつもは取材をお受けしないのですが、今回ばかりは事実が正確に伝わっていないように思いましたので」

𥶡仁さまの姉、近衞簶子（やすこ）さんだ。静かな話しぶりだが悲憤がのぞく。

実は、決定に至る過程で、結婚して三笠宮家を離れた近衞さんも、妹の千容子（せんまさこ）さんとともにこの分裂劇に巻き込まれている。詳細は後述するが、三笠宮家の中で話し合うことなど不可能なほど深刻な溝が残ったままであり、宮内庁が公にした今回の決定には違和感があったようだ。

そもそもこの異常事態は、今に始まったことではない。

「ヒゲの殿下」と麻生家の縁談

三笠宮家の分裂を理解するには、𥶡仁さまの生前からのファミリーヒストリーを遡らねばならない。

𥶡仁さまは1946年1月、大正天皇の第四男子である三笠宮崇仁（たかひと）親王と百合子妃の第一男子として誕生した。父の三笠宮さまは軍人から戦後に古代オリエント史の研究者へと転じ、皇室で初めて一般家庭と同じように親子一緒に暮らした。

学習院高等科時代には早くも、「ヒゲの殿下」として終生のトレードマークとなる髭を蓄えるようになり、酒やタバコも愛飲していたと自身で明かしている。1968年に学習院大学を卒業した𥶡仁さまは、同年4月から2年半にわたり、英オックスフォード大学に留学した。

留学を機に関係が深まったのが、やがて姻戚となる麻生家だ。

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この続きでは、「𥶡仁さまと信子さまが別居するまでの経緯」「月10万円しか渡されていなかった信子さま」「16億円超に上る改修費」など、三笠宮家分裂の内幕をとことん深掘りしている。

約1万2000字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されている（秋山千佳＆本誌取材班「彬子女王と母信子妃 決裂の瞬間 三笠宮家分裂の凄まじい内幕」）。

（秋山 千佳,本誌取材班／文藝春秋 2025年12月号）