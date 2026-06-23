◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦 アルゼンチン２―０オーストリア（２２日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２２日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】ＦＩＦＡランク１位で前回覇者のアルゼンチンは同２４位のオーストリアを２―０で下し、２連勝で１次リーグ突破を決めた。前半３８分、左からの折り返しをＦＷメッシが左足で流し込み先制。前半９分にはまさかのＰＫ失敗のミスも、自ら取り返した。メッシはさらに、後半アディショナルタイム５分にも、自らのシュートの跳ね返りを左足で押し込み、２点目。今大会２試合、５ゴール目で初戦のアルジェリア戦でのハットトリックと合わせ、Ｗ杯通算得点を１８に伸ばし、並んでいた元ドイツ代表ＦＷクローゼ（１６点）を引き離し単独トップとなった。メッシは「正直、この勝利は本当にうれしい。苦しみながら、しっかりと勝ち取った一勝であり、この先に向けて安心感を与えてくれる勝利だ」と勝ち点３を喜んだ。

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Ｗ杯３大会目の取材でフリーランスとして活動するアルゼンチン人のマティアス・サルトリ記者（３８）がスポーツ報知の取材に応じ、メッシが大会前にメディアに語っていた意気込みを明かし、次の３０年大会（スペイン、ポルトガル、モロッコの共催＋南米３か国）ではアルゼンチン代表のスタッフ入りするのではという私見も披露した。

サルトリ記者はメッシが大会前に心に秘めていた思いを明かした。「試合、練習での一瞬から、このＷ杯での全ての瞬間を楽しむんだと彼は話していた。最後のＷ杯だからね。家族、チームメート、ファンと迎えるＷ杯を心から楽しんで、今日も２得点という形でまたも歴史に名を刻んだ」

メッシの人柄についても語った。「ミックスゾーンでの彼を見てもらえれば分かるよ。３００人、４００人もいる報道陣のインタビューにしっかり止まって、受け答えをしている。試合後も最高（の対応）なんだ。素晴らしいの一言だ」

これで６大会連続のＷ杯出場。２４日には３９歳を迎えるアタッカーの将来をどう見ているのか。「次のＷ杯ではアルゼンチン代表のコーチングスタッフに入っていると思うよ。最高のプレーヤーとしての経験は選手にとって、とても大切だ」

３人の子どもの父親でもあるメッシの私生活については「ＳＮＳで見る限りでは、息子とサッカーを楽しんでいるようだね。愛犬（名前はハルク、茶色の大型犬）とボールを追いかけて遊んでいる映像も覚えているよ」と語った。

アルゼンチンにとってはディエゴ・マラドーナと並んで国民的英雄のメッシ。「生まれた時代が違う２大スター。とても偉大だ」。サルトリ記者は最後に「アルゼンチンは、メッシとともに今大会で連覇を成し遂げる可能性が高い」と言い切り、この試合を見てさらに母国の戦いに自信を深めたようだ。（岩原 正幸）