◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦 ノルウェー３―２セネガル（２２日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）

７大会ぶり４度目出場のノルウェー（ＦＩＦＡランク３１位）は、セネガル（同１５位）と対戦し、エースＦＷハーランドの２試合連続２ゴールなどで勝利した。連勝で勝ち点を６に積み上げ、２８年ぶりの決勝トーナメント進出が決まった。

エースの驚異的な決定力がチームを勝利に導いた。ハーランドは１―０で迎えた後半３分にカウンターからパスを受け最後は左足ダイレクトで決めると、さらに同１３分にはエリア内で左からのクロスに利き足とは逆の右足を合わせた。これで初めてのＷ杯ながら２試合連続複数得点を記録。この日はアルゼンチン代表メッシとフランス代表エムバペも登場し、ともに２ゴールを決めた。今大会得点ランクでは５ゴールのメッシに続く、２位（４ゴール）にハーランドとエムバペが並んでいる。

７大会ぶりの出場ながら今大会のノルウェーは、ハーランドを筆頭に、司令塔のエデゴールや、脇を固めるセルロートらも欧州の強豪クラブで活躍する実力者が多数所属。コンパクトな陣形による組織的な守備にも定評があり、ダークホースに挙げられている。

第３戦では同じく決勝トーナメント進出を決めているフランスと対戦し、首位通過を争う。

敗れたセネガルは決定機を生かせず、守備の要のＤＦクリバリ、ＧＫのＥ・メンディが負傷交代するなど、ダメージの残る敗戦となった。第３戦では３位通過をかけて、イラクと対戦する。

◆アーリング・ハーランド（Ｅｒｌｉｎｇ Ｂｒａｕｔ Ｈａａｌａｎｄ）２０００年７月２１日、イングランド生まれノルウェー育ち。２５歳。１６年にノルウェー２部ブリンでプロデビューすると、１７年に１部モルデ移籍。１９年にザルツブルク、２０年にドルトムント移籍。２２年からマンチェスターＣでプレー。移籍した２２年〜２３年、３６ゴールでプレミアリーグの最多得点記録を更新。プレミアでは３度の得点王。Ｗ杯前までで代表での国際Ａマッチ５３得点はノルウェー歴代最多。１９５センチ、９０キロ。利き足は左。父・アルフさんも元ノルウェー代表で、９４年米国Ｗ杯出場。