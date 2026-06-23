紀伊半島を訪れていた時のこと。昼ご飯を食べようと、スマホの地図アプリを開いて飲食店を検索したところ、あり得ないような山奥にお好み焼き店が表示された。

【画像】命に関わるような道を走って…“紀伊半島・ナゾのトンネル”を訪れた道中の一連を写真で一気に見る



地図アプリではありえない場所にお好み焼き店の表示が

地図を最大まで拡大しても、道すら表示されない。念のため国土地理院の地図も調べてみた。すると、付近に点線で道が描かれていた。点線の道は歩道を示している。つまり、車が入れない山道だ。

こんな山奥にお好み焼き店が存在するはずがなく、まず間違いなく地図アプリの誤表示だと思うが、万が一ということもある。気になった私は、現地に行ってみることにした。

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間違えれば命に関わるような道に、突如現れたトンネル

幹線道路から曲がって山に入っていくと、一気に道幅が狭くなった。普通車でギリギリの道幅しかなく、急な坂道でグングンと標高を稼いでゆく。みるみるうちに崖下との高低差が大きくなり、ガードレールなど道と崖とを隔てる物は何もない。運転操作を少しでも間違えれば命に関わるような道で、普通であれば進むのを躊躇する局面だが、好奇心が上回っていた。

あっという間に見晴らしがよくなったと思ったら、カーブの先に突然トンネルが現れた。

通常、トンネルはそれなりに重要な道に掘られるものなので、こんな場所にあることに少々驚いたが、トンネルが好きな私としては嬉しかった。5メートルほどの短いトンネル。

掘ったままの岩肌が荒々しい素掘りだと思ったが、反対側に抜けるとこちらの坑口はコンクリートでしっかりと固められていた。

トンネルを抜けると、すぐ先に数軒の民家があった。舗装は消えて砂利道となり、左には洗濯物が干してあり、右は畑になっている。他人の家の庭を走っているようで、とても申し訳ない気持ちになった。さらに犬にも吠えられて、一刻も早く通過したいところだったが、車道が途切れていて進めなくなってしまった……。

車道が途切れ、民家に助けを求めると…新たな情報が

しかも、道が狭すぎてUターンもままならない。この状況では不審者である自覚しかなく、万事休すだ。これは先手を打つしかないと判断した私は、即座に車を降りて近くにいた住人の方に話しかけた。民家を訪ねて来たわけではないこと、その先に行こうと思っていたことを説明し、何とかご理解いただけた。念のため、お好み焼き店のことも尋ねてみたが、「何を言っているんだ…？」という反応だった。

そして、何年か前の豪雨によって道が崩れ、通れなくなったことを教えてくれた。おそらく、2011年に発生した紀伊半島豪雨のことだろう。

「え、じゃあそれまでは、この先にも車で行けてたってことですか？」と尋ねると、そうだという。また、「この先にもトンネルがあってね。もうずっと行ってないけど」と、さりげなく重要なことをおっしゃった。

お好み焼き店はなかったが、この先にトンネルがあるというのだ。トンネル愛好家の私としては、見過ごせない情報だった。

心躍る思いがけない展開へ

「すいません、歩いてトンネルを見に行きたいので、車を停めさせてもらえないでしょうか」

「車なんか来ないから、そこに置いていけばいいよ」

許しをいただいて、ここから歩いてトンネルを目指すことにした。思いがけない展開となったが、とてもワクワクしていた。

歩き始めたのはいいが、思った以上に道が荒れている。道の上に木が倒れ、土砂が流れ込み、まるで沢の中を歩いているようだ。とても15年前まで車道だったとは思えない。時々、堆積した土砂のすき間からコンクリートがちらっと見える。これが舗装路だったのかと驚くしかない。

獣道を歩くこと10分ほどで、前方の山に穴が開いているのが見えてきた。目指していたトンネルだ。

簡素な素掘りトンネルには…

山肌を削って貫通させた素掘りのトンネルは、とても見応えがある。今でこそ行政がトンネルを掘るのが当たり前になっているが、昔は個人や集落の単位で、自分たちの力だけでトンネルを掘ることも珍しくなかった。畑や山仕事に行くため、隣町に行くため、子供たちの通学路のためなど理由は様々だが、予算も労力も限られるため、簡素な素掘りトンネルであることが多い。素掘りトンネルには、そうした当時の人たちの思いも詰まっているようで、とても魅力を感じてしまう。

トンネルは10メートルほどの長さがあり、内部には水たまりができていた。これは、トンネル前後の道路上に土砂が堆積しているため、水はけが悪くなってしまったためだろう。ゆっくりと観察しながらトンネルを通過する。

反対側の坑口は、石が積まれて固められていた。こちら側は崩れやすかったのだろうか。民家の手前にあったトンネルもそうだが、両側で坑口の様子がここまで異なるのも珍しい。

目的のトンネルが見られて満足したが、なぜこんな場所にトンネルを掘ったのかという疑問が浮かぶ。トンネルができることによって山越えをしなくてよくなり、便利になるのは間違いない。しかし、道を造る側としては、トンネルを掘るよりも迂回する道を造ったほうが楽だろう。ほぼ人が来ることがない現状を見ていると、トンネルの必要性を感じない。この先に、かつてトンネルを必要とした何かがあったのかもしれない。その何かが分かる保証は全くないが、とりあえず先へ進んでみることにした。

トンネルを抜けて先に進むと、山の斜面に現れたのは…

トンネルを抜けたところで道は左右に分岐していた。左は急激に道幅が狭くなるが、右は車道ほどの幅があったので、そちらへ進んだ。

時々道が崩れ落ちていたり、シダ植物が群生していたりするが、道を踏み外さないよう慎重に歩く。

トンネルから15分ほど歩いていると、向かって右手にある山の斜面に穴が開いていた。

穴はフェンスで塞がれており“危険立入禁止”と書かれている。これはトンネルではなく、鉱山の坑道のように見える。大きなヒントではあるが、確証はなかった。さらなる手がかりを求めて先に進む。

自然が織りなす絶景ポイントを発見

歩いていると、道が沢にぶつかった。ちょっとした池になっていて、自然が織りなす絶景ポイントだ。人が絶対に来ない場所で絶景を独り占めしていて、なんとも贅沢な気分になった。

ただ困ったことに、ここで道がなくなってしまった。だからといって諦めるわけではなく、頑張って岩に張り付いて沢を登ったり、沢を渡って対岸も調査した。

その結果、炭焼き窯のような跡や、古い石垣、人為的に造られた平地、沈殿池のようなもの、大きな橋が架かっていた橋台のような痕跡を発見した。

大きな手掛かりは得られたものの、あのトンネルがいったいなぜ掘られたのか。確信には至らなかった。

夢中になって探索しているうちに、数時間が過ぎていた。ここで、民家の近くに車を置かせてもらっていることを思い出した。スムーズにトンネルだけ見ていれば、30分もあれば車に戻っていただろう。これは、民家の方に心配をかけているかもしれないと思い、慌てて引き返すことにした。

引き返した民家で判明したトンネルの正体

車に戻ると、特に心配はされてなくて、ひと安心した。そしてやはり、この道の先には鉱山があったと教えてくれた。山奥にあったあの素掘りのトンネルは、鉱山のために掘られたものだった。今となっては歩くのもままならない道のりだが、小さなトラックも走っていたそうだ。トンネルを抜けて、鉱山のあたりまでトラックが往来していたというのだから驚きだ。そして、民家の手前にあったトンネルも、鉱山のために掘られたものだという。

2つのトンネルとも、片方の坑口だけコンクリートで固められているのが珍しかった。今から考えると、固められていたのは鉱山がある側だけだ。私の勝手な推測だが、鉱石を積んだトラックが進入する側だけコンクリートで固めたのではないだろうか。そう考えると腑に落ちる。

お好み焼き店の代わりに見つけたもの

鉱山が閉山したのは何十年も前のことだが、その後も地元の方は山仕事などで鉱山の道を使っていた。災害によって道が崩れ、今となっては通ることがほとんどなくなった。鉱山で栄えていたヤマの痕跡は、物理的にも人の記憶からも、徐々に薄れているように感じた。

山奥にお好み焼き店はなかったが、忘れられかけた鉱山の痕跡を見つけることができて、とても充実感に満たされていた。ただし、お腹は全く満たされていなかった。再度、近くの飲食店を検索し、今度こそ実在していることを信じて向かった。

撮影＝鹿取茂雄

（鹿取 茂雄）