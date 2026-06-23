若かりし駒木爽氏が出向先で出会ったのは、愛嬌あふれる年下の初期研修医だった。傷心の彼女を「傾聴と共感」で射止め、熱烈なプロポーズの末にゴールイン。遠距離と激務に阻まれながらも、LINEで夕食の写真を送り合い、信頼を育んでいると信じていた男に突如突きつけられた現実とは？

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

新刊『精神科医おどおど日記--閉鎖病棟24時、本日当直、あらゆる精神疾患寝ずに診ます』（三五館シンシャ）より一部抜粋してお届けする。なお、プライバシー保護のため登場人物の名前は仮名、一部のエピソードに脚色を加えている。（全2回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

「40すぎで独り身の男には何かしら欠落がある」

つい先日、SNSでそんな投稿を目にした。この多様性のご時世に何をバカなと思う反面、40歳をすぎて独り身の私にとって“心の澱”が浮き上がる言葉でもある。

ある夏の出会い

30代になった私はK病院から、隣県の大きな総合病院に出向した。K病院で経験しづらい症例を学ぶのが目的だった。

湿気のない爽やかな風が観光客を呼び寄せる8月、その病院にも新しい研修医たちが配属された。私が経験したように、初期研修医たちがローテーションのひとつとしてやってきたのだ。

その一人、佐々木美晴さんはショートボブに黒縁メガネ、見るからに真面目さを感じさせるが、笑うとなんともいえぬ愛嬌があり、高齢者の人気を集めそうな予感がした。私は、そんな彼女の教育担当を命じられることになった。

たいていの研修医は精神科を“オフ期間”とみなす。私だって初期研修医のころにはそう思っていたのだから仕方ない。ただ、中にはやる気がないことを露骨に態度に出す輩もおり、そうなるとこちらとしても指導する気が失せる。

しかし、「神経内科」志望だという彼女は精神疾患の勉強に意欲的で、率先して質問を投げかけてきた。私のレクチャーを、つねに熱心にノートに記し、私のつまらないジョークにも笑顔で反応してくれる。私はだんだんと彼女に惹かれていった。

実は「恋人と別れた」ばかり

折しも、彼女は交際していた医師と別れたばかりで気落ちしていた。私は、傷心の彼女に、精神科医として鍛え上げてきた傾聴と共感を総動員し、その心を摑むことに成功した。こうして彼女との交際がスタートした。

順調に交際を重ねた半年後、医師3年目から目標とする「神経内科」に進むことになった彼女は関東地方の病院に出向することになった。私が勤務する病院は東北地方にあり、しばらくのあいだ離ればなれになる。私は意を決した。

「遠くへ行っても、俺たちの帰ってこれる場所を作ろう。結婚してください」

私のプロポーズに彼女ははにかみながらうなずいてくれた。

精神科医としての総合病院での仕事も充実していたし、最愛の妻との新しい暮らしも始まる。私は人生の絶頂にいた。

医者同士の新婚生活がスタートした。私の勤務地と彼女の勤務地はいくつかの県を挟んで離れており、クルマだと4時間強、電車を乗り継いでも3時間の距離があった。

「神経内科」と「精神科」では時間の流れが違う。

「神経内科」には外科に近い急性期の忙しさがあるのにくわえ、彼女の勤務先は非常に忙しい救急病院だった。彼女は仕事の合間をみて月に1回、家に戻り、私は月に数回、会いに出かけた。会っている最中に呼び出しがあり、彼女が慌てて病院に戻っていくこともあった。「妻」の顔から「医師」の顔に切り替わる姿を敬愛していた。

遠距離と激務に阻まれ、新婚の甘さは皆無。それでもわれわれは毎晩その日の夕食メニューを写真に撮り、LINEで送り合い、日常の断片を分かち合った。

ラブラブなLINE

[お疲れさま。今日は当直でコンビニの冷やし中華です]

[こっちはアジフライ 見た目はサクサクしてそうだったんだけどレンジに入れたらフニャッとなっちゃった笑]

医師という生き方を共有する2人は、互いの不在を受け入れ、すれ違いの日常を信頼でつなぎ、歩みを進めていく。⋯⋯そんなふうに感じていた私に、思いもよらぬ出来事が起こる。

◆◆◆

「もう別れたい」――プロポーズが成功し、夫婦となった2人。だが、その結婚生活は1年も満たずに破綻してしまう。いったい何があったのか。【離婚後の人生】は下記の関連記事で紹介。

〈「あなたのせいじゃないの。ごめんね」性格の不一致でも、モラハラでもない⋯【妻が突然「別れたい」と言った】あまりに残酷な理由《現役医師の告白》〉へ続く

（駒木 爽／Webオリジナル（外部転載））