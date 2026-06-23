歌舞伎俳優の尾上松也（41）が23日、都内で映画「モアナと伝説の海」（7月31日公開、監督トーマス・ケイル）のスペシャルイベントに出席した。

米国で2016年に公開された同名アニメ映画の実写。松也はアニメに続き、ドウェイン・ジョンソン演じるマウイの日本版声優を担当している。再度の起用に「うれしかったですし、マウイ役は誰にも譲りたくないと思っていた。実写ではまた少し違った魅力が出せたら」と心中を語った。

この日はモアナの声優を務める「ME:I」TSUZUMI（19）が「どこまでも〜How Far I’ll Go〜」が歌唱する場面もあった。松也は「パワフルな中にモアナの純真さが込められている」と美声に酔いしれた。

ジョンソン演じるマウイの魅力について問われると「ジョンソンさんは制作にも携わっていて、役作りも完璧。実写なので声質はかなり工夫しないといけないと思った。マウイのキャラクターは崩さずにアニメ版とは少し声色を変えずに表現することに気をつけた」と明かした。

「グラフィックも進化して、より現実味も増している。皆さんが思っているより、アニメーションの作風を再現している。アニメファンの方の満足してもらえるのではないか」と実写の魅力を語った。

キャラクターとの共通点を聞かれると「サービス精神」を挙げた。「周りの人が楽しんでいるのを見ると自分が楽しくなるというのは少し共通している部分かな」と分析した。フォトセッションでは作中に登場するマウイの釣り針を方に担ぐ“サービス”も見せた。