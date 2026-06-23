サッカー日本代表は21日、ワールドカップ北中米大会のグループリーグ2戦目でチュニジアと対戦。4-0と快勝した。

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元日本代表で、現在はサッカー解説者として活躍する城彰二氏は、この試合をどう見たのか。話を聞いた。



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シュートのうまさが際立った鎌田大地

――チュニジア戦は、4-0の快勝でした。

城 前半4分に鎌田（大地）のゴールで1点を先制したことで、ほぼ試合が決まった感じでした。チュニジアは負けたら終わりだから、その後、どう出てくるのかなと思って見ていたけど、何もなかった。

監督が代わって5日で違いを出すのは難しいけど、それにしても追いつこうとか勝利への気持ちがまったく見えなかったし、淡々とプレーしていた。そういう部分では、日本は苦しむことなく、勝ち点3を取れてラッキーだったと思います。

――チュニジアの希望を粉砕した鎌田選手のゴールは、テクニカルでした。

城 中村（敬斗）が左サイドを切り裂いてクロスを入れた際、鎌田はDFの背後を取りつつも交錯しながら軸足に当てて入れた。あそこで相手DFに捕まえられずにスルスルと中に入っていけるのが鎌田の良さで、シュートもうまさが際立ったと思います。

上田綺世の世界トップクラスのシュート力

――FWの上田（綺世）選手が待望のW杯初ゴールを決めました。

城 試合後の彼の「ホッとしました」という言葉がすべてを物語っていると思います。オランダ戦は1本しかシュートを打てず、悔しさとフラストレーションを溜めたと思うんです。もともと1トップはポストプレーで2列目を活かすための起点にならないといけないので、戦術的に点を取るのが難しい。

それでも今回、板倉（滉）のパスから抜け出した後の判断がストライカーらしかった。伊東（純也）に出す選択もあったけど、45度の角度から打ち抜いた。あの距離で、あのコースでゴールに入れるのは、同じFWだからわかるけど本当にすごい。あのパンチ力は半端ない。世界トップクラスのシュート力だと思います。

攻撃的だった左サイド…森保監督の意図は

――左サイドの中村（敬斗）選手、鎌田選手、田中（碧）選手はかなり攻撃的でしたが、森保監督の意図はどういうものだったのでしょうか。

城 ボールを持てる時間が多いということで、鎌田をひとつ前に上げて、田中碧をボランチにして点を取りにいく狙いでしょう。この3人がいずれも得点に絡んだ動きをしたので、森保さんとしては起用が当たったんじゃないかなと思います。

ただ、守備は、田中碧がうまくフォローしていたので、大きな穴にはならなかったけど、鎌田がプレスバックに遅れたり、守備をサボるシーンがあった。あと、オランダ戦よりも中村が仕掛けるシーンが少なかったですね。

右サイドで光った堂安律の守備

――右サイドは、どう見ていましたか。

城 伊東（純也）は、マークこそされていましたが、フラフラと自由に動いてプレーしていましたし、その動きからゴールが生まれたので非常に良かったです。

堂安（律）は、メイブリとかの動きを見ていて、オランダ戦同様にかなり守備に追われていました。プレスバックして、自陣に戻り、相手をフリーにさせない、チームの勝利のために守備をすると割り切ってプレーしていた。この2試合の堂安の守備は、非常に利いてました。

「選手はプレーして初めてW杯を知ることができる」森保監督の采配は…

――森保監督の選手交代を含めた采配はどう見えていましたか。

城 前半で相手の力が見えていたので、後半は主力を休ませて、もっと早く新しい選手に出番を与えても良かったと思います。森保さんは、石橋を叩いて渡る人だから確実に勝ち点3を考えて慎重だったんだと思うけど、選手はプレーして初めてW杯を知ることができる。

W杯初出場となる鈴木唯人や後藤啓介らを出したけど、時間が短いですよ。特に鈴木唯人は、久保（建英）が不在のなか、ゴール前で変化を起こせる唯一の選手だと思うので、もっと早く出して欲しかった。

スタメンの選手も勝っているので、そこまで得点に意欲的じゃなかったかもしれないけど、若い選手が入って来たので、もっとギアを上げて1、2点取りに行くべきだったと思います。結果が出れば自信になると思うので。

「攻守にバランスが取れたチームに」今の日本の強さ

――終わってみれば4-0の完封勝ち。今の日本の強さは何だと思いますか。

城 まず、組織力が上がったのが大きいです。攻守の切り替えが非常に早くなっているし、守備力も非常に高い。カタールW杯が終わった後は、どこでボールを奪うのかなど守備のベースがなかったけど、今は整理されて攻守にバランスが取れたチームになった。

もうひとつは、個人の能力が非常に上がった。海外でプレーすることで、技術も個人戦術も進歩した。それがチームの成長に繋がり、4年前のようにおどおどしたり、慌てている感じがなくなった。自分たちはやれるんだという自信と、自分たちは強いという自覚を持ってプレーしている。

オランダ戦のドローは自信になったと思うし、チュニジア戦は、4点取って歴代最多得点だった。W杯で、ここまで点が取れるチームになったというのは、本当にすごいことですし、日本は強いなと思います。

「今や日本に欠かせない選手」チュニジア戦のマンオブザマッチは

――チュニジア戦のマンオブザマッチは誰でしょうか。

城 田中碧と佐野海舟のふたりですね。上田は2点取り、勝利に貢献したけど、ゲームを作っていくなかでの田中の貢献度が非常に高かった。攻撃面ではパスを散らし、鎌田と伊東のゴールに絡んだ。

佐野とのボランチも昨年のパラグアイ戦とガーナ戦の2試合しかないけど、佐野の立ち位置を見ながら攻守のバランスを取っていた。連係で言えば、1列前に出た鎌田との関係も良かった。鎌田が下がってくると田中が前に行ったり、ほんとうに気が利く選手だなと思いました。

――佐野の評価は、どういうところでしょうか。

城 チュニジアはあまり前に来なかったけど、自分たちのミスで相手が攻撃のスイッチを入れようとしたところに、必ず佐野がいて攻撃の芽を摘んでいた。運動能力が高く、スマートだし、とにかく運動量がすごい。今回は、4点目のアシストも決めた。

正直なところ全盛期の遠藤航よりもいいと思う。このW杯が終わったら日本選手史上最高額の移籍金とかを用意されて、レアル・マドリードとかビッグクラブに行くんじゃないかな。モウリーニョが好きなタイプだと思う。そのくらい圧倒的なパフォーマンスを見せているし、今や日本に欠かせない選手になった。

堅守速攻が持ち味でパンチ力のある選手が揃っているスウェーデンに注意

――次はグループリーグ突破を賭けたスウェーデンとの試合になります。

城 非常にややこしい相手です。堅守速攻が持ち味で、そのスタイルが今大会、まったくブレていない。しかも前線にはギョケレシュとイサクがいる。ロングカウンターができるし、ひとりでゴールを奪える選手が前にいるのは、チュニジアとは比較にならないほどの脅威になる。

また、スウェーデンは、勝ち点3を持っており、日本を叩けば決勝トーナメントに行けるので非常にモチベーションが高い。チュニジア戦の勝利は忘れて、もう1回しっかりリセットして臨まないと、パンチ力のある選手が揃っているチームだけに非常に危険です。

引き分け以上で2位以内確定…勝敗を分けるポイントは

――試合は、引き分け以上で2位以内が確定します。

城 森保さんは、引き分け狙いはしないでしょう。そういう性格じゃないので。ポイントは先制点でしょう。前半の早い時間に取ることができれば有利に展開できる。でも、0-0で試合が動かないとか、0-1でリードされる状態で推移していくと、苦しくなる。

失点しないためには、オランダ戦のように最初は様子を見て戦うことになり、かなり堅い試合になるでしょう。勝敗を分けるもう1つのポイントは、選手交代かなと思います。新しいヒーローが出てきてほしいですね。

ブラジルかモロッコとの対戦…どちらが対戦相手として理想か

――2位以上ですとブラジルかモロッコとの対戦になると予想されていますが、城さんはどちらが対戦相手として理想ですか。

城 モロッコです。ブラジルと引き分けた試合はすごく良かったし、前半はパーフェクトに近い出来だった。スコットランドにも1-0で勝った。難敵だけど、レベルは日本の方が上なので勝機は十分にある。

一方、ブラジルはモロッコに引き分け、ハイチ戦では3点しか取れなかった。それを見た闘莉王は、「今回のブラジルは過去最弱」と言っていたし、SNS上でもブラジルの方がくみし易いみたいな声が多いけど、ちょっと待てよと言いたい。

昨年、親善試合に勝った時のブラジルは1.5軍。ブラジルにとってW杯のグループリーグはスパーリングみたいなもので、これからギアを上げてくる。本気になった時のブラジルの怖さは、ドイツW杯の時に見て理解しているはず。

ビニシウス・ジュニオールら個人技のレベルが非常に高いし、個人で点を取れる選手がたくさんいる。ブラジルをなめちゃいけない。

取材・文＝佐藤俊

（佐藤 俊,城 彰二）