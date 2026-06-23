【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に出場している日本代表は２２日、１次リーグ最終戦のスウェーデン戦（２５日、米ダラス）に向け、拠点の米ナッシュビルで全体練習を再開した。

全ての練習が公開され、チュニジア戦（２０日）の先発メンバーはボール回しなどで軽めに調整した。それ以外の選手は実戦形式の練習をこなし、体調不良でベンチ外だった町野（ボルシアＭＧ）は別メニューで状態を確認した。

これまで苦手としていたＷ杯第２戦で大勝を収め、仕上がりの良さをうかがわせる日本。１勝１分けの勝ち点４でＦ組２位につけており、スウェーデン戦に勝つか引き分ければ、１次リーグ２位以内が決まる。ただ５大会連続選出の長友（Ｆ東京）は「相手がどうこうで（試合結果を）調整するより、今まで積み上げてきたサッカーで勝利し、勢いを持って決勝トーナメントに行く」と力を込める。

スウェーデンは同組３位。守備に隙はあるものの、ヨケレス（アーセナル）ら攻撃陣は破壊力抜群だ。オランダ戦のゴールに続き、チュニジア戦も先制点をお膳立てした好調の中村（スタッド・ランス）は、「全く気を抜いていない。一つでも上の順位で通過するのが大事」と先を見据えた。