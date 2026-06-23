「踏み間違えた」76歳女性運転の車が“暴走”…自動車販売店に突っ込み約10メートル進み壁に激突　客1人が軽傷　福岡・新宮町

福岡・新宮町にある自動車販売店で、車がガラスを突き破って店内に突入する瞬間がカメラにとらえられた。

車はそのまま約10メートル進んで店内の壁に激突した。

運転していた76歳の女性は、ブレーキとアクセルを踏み間違えたと話しているという。

一瞬の出来事…販売店に車が突っ込む

福岡・新宮町にある自動車販売店で20日午後3時ごろに撮影されたのは、まさかの事故の瞬間だ。

白い車がゆっくりと駐車場に入ってきた次の瞬間、ガラスを突き破り店内に突入した。

車はスピードを落とさず10メートルほど進み、壁に激突して止まった。

女性客はいすに座ったまま、テーブルとともに引きずられ、吹き飛ばされていた。

ブレーキの踏み間違いか？客1人軽傷

この事故で、車と接触した女性客が足などに軽いけがをして病院に運ばれた。

警察によると、ハンドルを握っていたのは76歳の女性だという。

76歳の女性は暴走の原因について、「駐車場に車を止めようとして、ブレーキとアクセルを踏み間違えた」と話している。

運転手の女性にけがはなかった。

（「イット！」 6月22日放送より）