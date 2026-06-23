MATCH42 グループI第2戦



2026年6月23日 6:00キックオフ（会場：フィラデルフィアスタジアム）



フランス 3-0 イラク



グループIは初戦勝利のフランスと、初勝利を目指すイラクの対戦となった。



予想通りフランスがボールを握って主導権を取る。イラクはしっかりとブロックを作ってこれを迎え撃ち、最前線のフセインに当ててチャンスをうかがう。



ゲームが動いたのは14分。右のペナ角付近でボールを受けたムバッペが左足を一閃。逆足だったが、これが鋭く突き刺さってフランスが先制する。ムバッペはこの試合が代表通算100キャップ目となっており、記念すべきゴールとなった。





フランスの猛攻にさらされ続けるイラク。ハイドレーションブレイク明けにフセインに問題があったようで、早いタイミングでアル・ハマディと交代してしまう。しかしイラクはフランスに決定的な形を作らせたわけではなく、堅いブロックを作って跳ね返す我慢の時間が続く。42分にはムバッペが巧みなターンでPAに侵入するが、ここもイラクは凌ぐ。急な激しい雨に見舞われたなか、前半は1-0で折り返した。悪天候のため試合は遅延し、約2時間後に再開という難しいシチュエーションに置かれる。水飛沫が飛ぶピッチのなかで慎重にゲームを運ぶ両チーム。しかし、思わぬアクシデントでイラクは失点してしまう。54分にゴールキックの場面で後ろから繋ごうとしたイラクだったが、GKバシルに出した簡単なショートパスがずれ、これをデンベレにさらわれてしまう。デンベレは落ち着いてフリーとなっていたムバッペにボールを渡し、ムバッペはなんなく蹴り込んで追加点を挙げた。ムバッペはこれでW杯通算16ゴール。元ドイツ代表ミロスラフ・クローゼ氏の記録に並ぶことになった。その後もオリーセのループシュートがクロスバーを叩くなど、攻め立てるフランス。イラクはメンバー交代を行なって追い上げを狙う。しかしフランスは66分にデンベレがオリーセからのパスを受けて右足で鋭いシュートを叩き込み、リードを3点に広げる。3点差としたのちにチェルキ、ドゥエを投入したフランス。一方イラクは76分に左からのクロスにアル・ハマディが倒れ込みながら合わせるが、わずかにゴール右に外れていく。さらにアクリウシェ、グストを投入したフランスがそのまゲームを終わらせ、グループリーグ2連勝。一方イラクは前半に見せていた集中力が後半にやや切れてしまったことが致命傷となっており、中断したゲームの難しさを感じさせた。［スコア］フランス 3-0 イラク［得点者］フランスキリアン・ムバッペ（14、54）ウスマン・デンベレ（66）［ポゼッション］フランス：43％イラク：52％中立：5％［シュート数］フランス：19本イラク：4本［枠内シュート］フランス：5本イラク：0本［イエローカード］イラク：1枚アミル・アル・アンマリ［レッドカード］なしフランスフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ディディエ・デシャンGKマイク・メニャン（ACミラン）DFダヨ・ウパメカノ（バイエルン・ミュンヘン）ウィリアム・サリバ（アーセナル）リュカ・ディーニュ（アストン・ヴィラ）ジュール・クンデ（バルセロナ）MFクアディオ・コネ（ローマ）アドリアン・ラビオ（ACミラン）FWウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）マイケル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン）キリアン・ムバッペ（レアル・マドリード）交代出場68分 マイケル・オリーセ→ラヤン・チェルキ（マンチェスター・シティ）68分 ウスマン・デンベレ→デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）83分 ブラッドリー・バルコラ→マグネス・アクリウシェ（モナコ）83分 ジュール・クンデ→マロ・グスト（チェルシー）90分 キリアン・ムバッペ→マルクス・テュラム（インテル）イラクフォーメーション：［4-5-1］監督：グレアム・アーノルドGKアフメド・バシル（アル・ショルタ）DFフセイン・アリ（ボゴニ・シュチェチン）ザイド・タフシーン（パフタコール）アカム・ハシム（アル・ザウラー）メルカス・ドスキ（ヴィクトリア・プルゼニ）MFイブラヒム・バイェシュ（アル・ダフラ）ジダン・イクバル（ユトレヒト）アミル・アル・アンマリ（クラオビア）ザイド・イスマイル（アル・タラバ）アフメド・カセム（ナッシュビル）FWアイメン・フセイン（アル・カルマ）交代出場26分 アイメン・フセイン→アリ・アル・ハマディ（ルートン・タウン）60分 ザイド・タフシーン→レビン・スラカ（ポート）60分 ザイド・イスマイル→ユセフ・アミン（ラルナカ）68分 イブラヒム・バイェシュ→マルコ・ファルジ（ヴェネツィア）