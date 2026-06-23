もっと評価されても良いくらい！「地味だけど意外と使える！」100均のシンプル黒ポーチ

ダイソーの『ポーチ ミニソフトクッション』は、シンプルながら使い勝手の良さが魅力の黒ポーチ。内側は水がしみこみにくい素材でお手入れも簡単。ややクッション性があるため、ワイヤレスイヤフォンや充電ケーブル、常備薬などの持ち運びにも便利です。さらにDカン付きで、自分好みにアレンジも可能。要チェックです！

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商品情報

商品名：ポーチ ミニソフトクッション

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480942858

地味だけど使える！ダイソーの黒ポーチをレビュー

ダイソーのポーチ売り場で見つけた『ポーチ ミニソフトクッション』。

一見するととてもシンプルな黒いポーチですが、実際に使ってみると「もっと評価されても良いのでは？」と思える便利なアイテムでした。

このポーチの特徴は、内側に水がしみこみにくい、つるつるとした素材が使われていること。汚れが付いてしまってもお手入れしやすく、日常使いにぴったりです。

さらに、本体にはDカンが付いているため、キーホルダーやチャームを取り付けてアレンジできるのもポイント。

シンプルなデザインだからこそ、自分好みにカスタマイズしやすいのが嬉しいです。

『ポーチ ミニソフトクッション』の収納力は？

ややクッション性があるので、例えばワイヤレスイヤフォンなどの、そのままバッグに入れるのが心配なガジェットの収納にも向いています。

さらに、常備薬や目薬など、バッグの中で散らばりやすいアイテムをまとめて収納するのにも便利。

サイズ感もコンパクトで、バッグの中で場所を取りにくいのが魅力です。

充電ケーブルや有線イヤフォンなどもスッキリ収納可能。

一方で気になったのは、外側の素材にホコリが付きやすいことです。使用環境によってはこまめなお手入れが必要かもしれません。

それでも、収納力や使い勝手の良さを考えると、ダイソー商品の中でも隠れた実力派アイテムといえそう。

派手さはありませんが、コンパクトで実用的なポーチを探している方は、手に取ってみる価値ありです。

今回は『ポーチ ミニソフトクッション』をご紹介しました。

見た目以上に使える、ダイソーの隠れた名品。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。