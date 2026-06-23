女優の永作博美（55）が23日までに自身のインスタグラムを更新。人気歌手に偶然再会したことを報告した。

永作は「うわーびっくりした。。ユキちゃんに会った。うわっわわわわ、しかもここで会うかー！？！？！！って！？…えーここ！？二人して爆笑」と歌手のYUKIと偶然再会したことを報告。

「あまりにも面白いから昔の写真載っける 笑…コレしかないわ…（え？その会った時の写真！？もちろん撮り忘れるでしょ…）と続け、YUKIとの過去の2ショットを披露した。

さらに「で、ユキちゃんにこれ出していい？って確認したら 大丈夫よ、この写真もうすでに私の公式の本で当時出してるし、とのこと、、"それにしてもこれは楽しかった！私たち輝いてるぜ。"と返事が返ってきました。魅力的すぎるのでこれも共有しておきます」とYUKIとのやり取りも明かした。

これにファンからは「最強なお二人です」「当時も今も可愛すぎるお二人」「なんかふたり似ている気がします」「貴重な写真ありがとうございます」「博ちゃんとYUKIちゃんといえばあのCM 今もお二人が繋がってるのが嬉しい」「なんだかお二人そっくりですね…」など歓喜の声が寄せられた。