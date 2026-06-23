ドミノ・ピザ、約14年ぶりのブランドリニューアル ピザ耳なくなる お持ち帰りの値上げも実施 CEO「安売りブランドから脱却」
宅配ピザチェーンのドミノ・ピザは、約14年振りとなるブランドリニューアルを6月29日から実施する。新ブランドメッセージは「だって好きでしょ？」。食べればみんな笑顔になる、ふと無性に食べたくなる、好きなものを好きな時に思いっきり楽しめる、という気持ちに応え、選ばれるドミノ・ピザへ生まれ変わるという。ドミノ・ピザ ジャパンのディーター・ハーベル代表取締役兼CEOは「安売りブランドから脱却を図る。今後はお客様が本当に食べたくなる価値のあるブランドへと転換します」と狙いを語った。
【画像】どこが変わった？新旧ドミノ・ピザ比較
1985年9月30日、ドミノ・ピザは日本でのスタートを切った。以来40年近くにわたり、客“好き”に向き合いながら、日本中にピザを届けてきた。現在、物価高騰などにより外食産業を取り巻く環境や客の価値観は大きく変化。こういった背景を受け、ドミノ・ピザは生活者・客を対象とした独自の調査実施。1年以上にわたる調査を経て導き出された結果は「我慢せずに、美味しいものを思いっきり楽しみたい」という声だった。この気持ちに応えるべく、ブランドリニューアルを実施する。
新プランドメッセージ「だって好きでしょ？」には、もっと思いっきり、我慢なんてせずに好きなものを、好きな時に思いっきり楽しんでほしいという想いを込めた。ドミノ・ピザは、“好き”を思いっきり楽しめる美味しくて笑顔あふれる時間を届ける。
ブランドデザインも刷新。新ブランドメッセージ「だって好きでしょ？」のもと、“見るだけでお腹がすいてしまう”ような美味しさを表現するデザインへ刷新。新しいデザインは、シンプルで象徴的。商品の美味しさにフォーカスされた大胆なレイアウトは、目の前にピザがあるような客の目線を引き付けるデザインに。さらに、ブランドロゴを約14年ぶりにリニューアル。ドミノ・ピザを象徴するブルーとレッドのブランドカラーを継承しつつ、より明るく洗練されたトーンへとアップデートした。
定番生地「ハンドトス」では、これまで耳部分として空けていたスペースにチーズとトッピングを乗せる新レシピへ変更。端まで具材が広がることで“最後のひと口までおいしい”満足感を実現させる。
さらに、原材料価格および物流費をはじめとした各種コストの高騰が続く中で、客へのさらなる「美味しさ」と「価値」を届け、より分かりやすいサービスを追求するため、価格体系の見直しを実施。デリバリーでは市場の需要高まりを受け、既存商品の値下げを行い、より手軽に注文できる価格設定へと改めた。一方、お持ち帰りでは既存商品の値上げを行うと同時に、デリバリー価格より30％オフとなる「お持ち帰り割」を新たに導入。また、一部サイドメニューは価格の据え置きまたは値下げをする。
1985年9月30日、ドミノ・ピザは日本でのスタートを切った。以来40年近くにわたり、客“好き”に向き合いながら、日本中にピザを届けてきた。現在、物価高騰などにより外食産業を取り巻く環境や客の価値観は大きく変化。こういった背景を受け、ドミノ・ピザは生活者・客を対象とした独自の調査実施。1年以上にわたる調査を経て導き出された結果は「我慢せずに、美味しいものを思いっきり楽しみたい」という声だった。この気持ちに応えるべく、ブランドリニューアルを実施する。
新プランドメッセージ「だって好きでしょ？」には、もっと思いっきり、我慢なんてせずに好きなものを、好きな時に思いっきり楽しんでほしいという想いを込めた。ドミノ・ピザは、“好き”を思いっきり楽しめる美味しくて笑顔あふれる時間を届ける。
ブランドデザインも刷新。新ブランドメッセージ「だって好きでしょ？」のもと、“見るだけでお腹がすいてしまう”ような美味しさを表現するデザインへ刷新。新しいデザインは、シンプルで象徴的。商品の美味しさにフォーカスされた大胆なレイアウトは、目の前にピザがあるような客の目線を引き付けるデザインに。さらに、ブランドロゴを約14年ぶりにリニューアル。ドミノ・ピザを象徴するブルーとレッドのブランドカラーを継承しつつ、より明るく洗練されたトーンへとアップデートした。
定番生地「ハンドトス」では、これまで耳部分として空けていたスペースにチーズとトッピングを乗せる新レシピへ変更。端まで具材が広がることで“最後のひと口までおいしい”満足感を実現させる。
さらに、原材料価格および物流費をはじめとした各種コストの高騰が続く中で、客へのさらなる「美味しさ」と「価値」を届け、より分かりやすいサービスを追求するため、価格体系の見直しを実施。デリバリーでは市場の需要高まりを受け、既存商品の値下げを行い、より手軽に注文できる価格設定へと改めた。一方、お持ち帰りでは既存商品の値上げを行うと同時に、デリバリー価格より30％オフとなる「お持ち帰り割」を新たに導入。また、一部サイドメニューは価格の据え置きまたは値下げをする。