◇ア・リーグ ブルージェイズ−アストロズ（2026年5月22日 トロント）

勢いが止まらない!ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が22日（日本時間23日）、本拠地でのアストロズ戦に「6番・三塁」で出場。2−2の7回1死一塁第4打席で、デロスサントスから左翼線に鋭いライナー性の強烈な二塁打をマークした。

右腕が投じた85マイル（約136．8キロ）のスライダーを強振。打球は「強烈なラインドライブ」であっという間に左翼フェンスに届いた。

2回第1打席では、2戦連発17号同点ソロをマークした。これで6月14日ヤンキース戦以来6戦ぶりのマルチ安打。その後、この回に勝ち越して岡本のバットが大きく貢献している。

日本人選手がメジャー移籍初年度で放った最多本塁打は18年大谷翔平（エンゼルス）の22本。右打者では06年の城島健司（マリナーズ）の18本が最多で、第1打席で岡本は20年前の記録にあと1と迫った。本拠地のファンは、岡本が打席に立つ前から歓声を上げ背番号7の存在を確実に認めている。本塁打、打点で「チーム2冠」。大黒柱の勢いにファンは酔いしれている。