２２日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「銀河の一票」では、風間藍生（梶裕貴）陣営にも“ウグイス界のカリスマ”が加わった。

いよいよ都知事選が幕を開け、各陣営、選挙戦に突入。あかり（野呂佳代）陣営は、大人気声優の白鳥（日高のり子）が選挙カーに乗り込み、天使の声を響かせている。

一方、ＩＴエンジニアの風間は、なぜか自らマイクを握って「風の間（はざま）に生まれし、神の子、風間…」などと選挙カーで訴えていたが、すぐに後部座席から「ピー！」とホイッスルが。「事実でないことは言わない！」と厳しい口調で指導する女性がいた。

風間陣営のスタッフは「ありがたいですね、候補。ウグイス界のカリスマ、梅鉢さんにご指導頂けるなんて」「スケジュールをいただけるなんて、奇跡です！」とこの女性がウグイス界のカリスマであることを主張。風間は「なら、むしろやってくださって全然…」などと言うと、すぐさまホイッスルが鳴らされた。

風間は興味本位で「カラスっていうんだ、ウグイス嬢のメンズバージョン。やっちゃう？ぼく、しゃべれるコメンテーター」などと言ってしまったことから、自らカラスとして選挙カーでマイクを握ることになってしまったのだが…。

この梅鉢を演じたのが元ＴＢＳアナの吉川美代子。カリスマウグイス嬢の雰囲気満載のたたずまいで、ネットでも「風間陣営のベテランウグイスさんとして、元ＴＢＳアナウンサーの吉川美代子さんが登場したのにはビックリした」「梅鉢さん役で颯爽と登場した吉川美代子アナウンサー（元ＴＢＳ）かっこよかったな」「吉川美代子さんだープロ中のプロ」「ウグイス界のカリスマがカリスマすぎた（笑）吉川美代子さん！」など話題を呼んでいた。