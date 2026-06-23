日本テレビ系「東野・岡村の旅猿２８ プライベートでごめんなさい…」が２２日に放送され、東野幸治、ナインティナイン・岡村隆史が出演した。

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道中、小宮の相方・相田周二のことが話題に。東野は小宮に「相方、なんかライブ終わりに出待ちの女の子に普通にしゃべりかけに行くんやろ？」と聞いた。

小宮は「まあ、そうですね。『この間、なんで来なかったの？新ネタだよ？なんで来ないの？』って。こいつ、ネタ作ってんのかな？ぐらいの勢いで。僕が作ってるんで。あいつは作ってないんですけど」と苦笑した。

東野は爆笑しながら「『なんで来ないの？』上から行くから。オラオラ系や…」と感心。

小宮は「ナンバー４とかのホストとかのやり方。このエピソードをどっかでしゃべったときに『オラオラしてください！』みたいな女性もいるんですよ。そのときは相田はモゴモゴしてます。やっぱり天然でやってるから。意図的にはできないから」と話していた。