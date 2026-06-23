【GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE MS-06D ザク・デザートタイプ】 予約開始：6月24日16時 12月 発送予定 価格：33,000円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE MS-06D ザク・デザートタイプ」を12月に発売する。6月24日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は33,000円。

本製品は、幾多の商品を超えてカトキハジメ氏が手掛ける宇宙世紀MSとして「MSV（モビルスーツバリエーション）」から「ザク・デザートタイプ」を、カトキハジメ氏がプロデュースし、大人の鑑賞に堪えうる塗装済み完成品トイを目指したブランド「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE（G.F.F.M.C.）」で商品化したもの。

G.F.F.M.C.フォーマットを基礎に、大河原邦男氏によるデザインが造形されており、ギミックを盛り込んだ専用武器が複数付属している。また大河原氏のイラストに描かれたカラーリングとマーキングが、大型モデルでの鑑賞に堪えうるクオリティーで再現されている。

熱帯・砂漠戦仕様への改修を再現した新規造形のほか、新機構のモノアイ回転ギミックを搭載。今までの「ザク」で培った技術をフィードバックした商品仕様と、カトキハジメ氏の監修のもと、造形と彩色にこだわった決定版商品となっている。

ミサイル・ポッドやクラッカー・ポッドなど新規武装が付属しており、様々なポージングでディスプレイができる。

「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE MS-06D ザク・デザートタイプ」

サイズ：全高 約180mm 素材：ABS、ダイキャスト、PVC 商品内容本体交換用手首パーツ左右各4種専用マシンガン専用マシンガン用予備マガジン3連ミサイル・ポッド×22連ミサイル・ポッド×2クラッカー・ポッド×2ジョイントパーツ一式交換用アンテナパーツ専用台座一式

(C)サンライズ

※画像はイメージです。

※画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。ご了承の上、閲覧ください。