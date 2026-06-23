【実体験】「俺って一途なんだよね」と語る彼。初デートで発覚した“衝撃の本性”に、主人公はドン引き...！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。彼氏募集中だった主人公は、友人の紹介で“自称・一途”な男性と出会います。最初は順調に距離を縮めていく2人でしたが、彼の過剰な「一途アピール」に少しずつ違和感を抱くように。そして迎えた初デートの日、彼が堂々と見せた信じられない行動に、主人公は絶句することになるのでした。
友人の紹介で出会った、“一途アピール”が強すぎる彼
ある日、大学時代の友人とランチをしていたときのこと。
自然と恋愛の話題になり、私が何気なく、「そろそろ彼氏欲しいな〜」と呟いたのが始まりでした。
すると友人が、「それなら、ぴったりの人いるよ！」と男性を紹介してくれたのです。
新しい出会いを探していた私は、その提案を素直にうれしく感じました。
さっそく連絡先を交換し、彼とのメッセージのやり取りが始まります。しかし、やり取りを始めてすぐ、私は少し気になることがありました。
彼がやたらと、「俺、こう見えて一途なんだよね」「浮気とか絶対しないタイプ」と、“一途アピール”を繰り返してきたのです。
もちろん誠実なのは良いことです。でも、聞いてもいないのに何度も強調されると、逆に不自然に感じてしまいました。
違和感を抱えながら迎えた、初めてのデート
やり取りを続けるうちに、彼の“一途アピール”はどんどんエスカレートしていきました。普通なら安心できる言葉のはずなのに、なぜか私は素直に信じきることができなかったのです。
それでも友人からの紹介ということもあり、無下に断ることはできません。「実際に会えば印象が変わるかもしれない」
そう自分に言い聞かせながら、やり取りを続けていました。
そして、ついに初デートの日。不安と期待が入り混じるなか、待ちあわせ場所へ向かいました。
実際に会った彼の第一印象は悪くありませんでした。
会話も自然に弾み、「メッセージで感じた違和感は気のせいだったのかも」と、少し安心したほどです。
しかし、このあと彼の“本性”を知ることになるとは、そのときの私は想像もしていませんでした――。
このあと、ついに主人公と彼が初対面することに...！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部