ラックス×クロミ限定デザインが登場！人気ヘアケアシリーズが特別コラボ

ヘアケアブランド「ラックス」と、サンリオの人気キャラクター「クロミ」のスペシャルコラボレーションが実現♡2026年6月29日（月）より、クロミ限定デザインパッケージの商品が全国で数量限定発売されます。ラックスの人気シリーズを彩るさまざまな表情のクロミが、毎日のヘアケアタイムをもっと楽しく演出。さらに限定グッズが当たるキャンペーンも開催されるなど、ファン必見の内容となっています。

クロミと叶える“無敵に輝く”毎日

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663726

ラックスは2026年、「無敵に、輝け。」をブランドメッセージに掲げ、自分らしい美しさを応援しています。

一方のクロミも「＃世界クロミ化計画」を通じて、自分らしく生きることの大切さを発信してきました。

今回のコラボレーションは、「なりたい自分になってほしい」という両者の想いが重なったことで実現。

限定パッケージには、このコラボのためだけにデザインされたクロミが登場し、毎日のバスタイムをポジティブな時間へと導いてくれます。

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クロミは今回、ラックスの公式アンバサダーにも就任。「アタイと一緒に無敵にかがやいちゃおう！」というメッセージとともに、コラボを盛り上げます♪

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限定デザイン全11種をチェック

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今回登場するのは、ラックスの人気シリーズを中心とした全11種類の限定デザイン商品です。

【ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア クロミ コラボ ポンプペア】



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分類：シャンプー／コンディショナー

内容量：400g＋400g

【ラックス スーパーリッチシャイン リラックスナイトケア クロミ コラボ ポンプペア】



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分類：シャンプー／コンディショナー

内容量：400g＋400g

【ラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー クロミ コラボ ポンプペア】



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分類：シャンプー／コンディショナー

内容量：400g＋400g

【ラックス スーパーリッチシャイン ストレートビューティー クロミ コラボ ポンプペア】



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分類：シャンプー／コンディショナー

内容量：400g＋400g

【ラックス スーパーリッチシャイン クロミ コラボ トリートメント3種】



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補修チューブトリートメント：300g

補修ヘアミルク：100ml

補修ヘアオイル：70ml

【ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー＆リペア クロミ コラボ ポンプペア】



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分類：シャンプー／トリートメント

内容量：450g＋450g

【ラックス スーパーリッチクリスタル マルチダメージリペア クロミ コラボ ポンプペア】



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分類：シャンプー／トリートメント

内容量：450g＋450g

【ラックス バスグロウ リペア＆シャイン クロミ コラボ お試し容量ポンプペア】



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分類：シャンプー／トリートメント

内容量：400g＋400g

【ラックス バスグロウ コントロール＆シャイン クロミ コラボ お試し容量ポンプペア】



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分類：シャンプー／トリートメント

内容量：400g＋400g

限定キャンペーンも見逃せない

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発売日と同日の2026年6月29日（月）からは、クロミコラボ商品購入者を対象にした豪華キャンペーンもスタートします。

対象商品を購入したレシートで応募すると、オリジナルクッションやマスコットキーホルダーが抽選で当たるほか、応募者全員にクロミのオリジナル壁紙をプレゼント。

さらに、トリートメントやヘアオイル、ヘアミルク、スーパーリッチクリスタルシリーズを含む購入の場合は当選確率が2倍になる特典も用意されています。

クロミファンはもちろん、ヘアケア好きの方にも見逃せない企画です。

※1：硫酸系界面活性剤無添加

※2：INTAGE SRI シャンプー・コンディショナー市場2017年1月～2025年12月金額、LUX スーパーリッチシャインシリーズの全シャンプー・コンディショナーの合計売上金額

バスタイムがもっと楽しくなる限定コラボ

ラックスとクロミのコラボレーションは、自分らしく輝きたい女性たちを応援する特別な企画です。

お気に入りのヘアケアアイテムを選びながら、限定パッケージならではのかわいらしさも楽しめるのが魅力。

数量限定販売となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡毎日のヘアケア時間を、クロミと一緒にもっと楽しく彩ってみてはいかがでしょうか。