日本将棋連盟女流棋士会は23日、公式サイトを更新。女流棋士や関係者に対する誹謗（ひぼう）中傷、無断撮影、威圧的な言動、運営妨害などの行為が増加しているとして、厳正に対応する方針を示した。

会長の山田久美氏は声明で、「近年、一部において女流棋士や関係者に対する誹謗中傷、無断撮影、威圧的な言動、運営を妨げる行為などが見受けられます」と指摘。このような行為の影響について「当事者だけでなく、他の参加者やファンの皆様にも不安を与え、安心して将棋に親しむ環境を損なうもの」だと述べた。

同会は「すべての関係者が安全かつ安心して活動・参加できる環境を守るため、迷惑行為やハラスメント行為に対して適切かつ厳正に対応してまいります」と表明。一方で「イベントや対局を通じて皆様と将棋の魅力を共有できることを大変うれしく思っております」と感謝の気持ちを示し、「今後とも、将棋を愛する皆様とともに、健全で温かい将棋文化を育んでいけますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます」と呼びかけた。

同会は将棋の普及活動や女流棋士の棋力向上を目的に1989年に設立。現在は約90人弱の女流棋士が所属し、女流タイトル通算43期を獲得し女性初の日本将棋連盟会長に就任した清水市代、タイトル獲得数で歴代トップクラスを誇る福間香奈など多くの棋士が所属している。