何気なく毎日使っている電源タップですが、その交換目安が「3〜5年」と推奨されていると知っていましたか？ パナソニックの公式X（@Panasonic_cp）によるこの注意喚起の投稿に対し、SNS上では「知らなかった！」と、驚きの声が上がっています。



【写真】電源タップの製造年や交換目安はコードに記されています

コード部に製造年が記載されている場合も…

公式は、いつから使っているか分からない場合はコード部に製造年が記載されている場合があるため、一度確認することを呼びかけています。さらに、交換時にはコードに使用開始年月を記載することで交換忘れの防止につながるというアイデアも紹介。



この発信を受けて使用環境を振り返った方からは、「ヤバい (ナショナルて書いてた…)」などのコメントも寄せられていました。また、実際に交換へと動くユーザーの声も。



・「家の電源タップ、思い切って一通り変えることにした。全部となるとそこそこいい値段だけど、安全に比べたらやすいやすい」

・「事務所のコードは余裕で十年選手ばっかり使ってたので買い替えしときます」

・「15年使ってた！買い替えます！」



しかし、その一方で、「そこまで言うなら、使用期限をでっかく書いとけばいいのでは？」「電源タップで3〜5年交換は短い気がする。安全のために短い数字言ってるんだろうけども」などの意見も寄せられています。



点検・交換が必要な理由

公式は、なぜ点検や交換が必要なのかについて、以下のように回答しています。



「使用時にコードを引っ張ったり、踏みつけたりすると内部で電線が断線し、焼損・発火の原因になります。周辺環境や使い方によっていたみが生じる可能性があり、電気安全上の配慮から点検・交換を推奨しております」