おいしい食事は人生の楽しみのひとつ。自分の歯で噛むことは、健康にもつながります。いつまでも歯を守るために、口腔内を清潔に保つセルフケアが重要です（イラスト：末続あけみ 取材・文・構成：島田ゆかり）

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＜前編よりつづく＞

菌から守る毎日のオーラルケア

１）口腔ケアに用意したいアイテム

「歯ブラシだけでなく、歯間ブラシですき間掃除も行いましょう。シニア以降はフロスより歯間ブラシを」

（米山先生。以下同）

２）正しい歯の磨き方

「1本につき10〜20回、やさしく小刻みに動かすのがポイント。下の手順で磨き残しのないようにまんべんなく。歯ブラシは奥歯まで届くヘッドのサイズを選びましょう」



歯の側面にブラシを垂直にあて、前後に軽く動かす



歯と歯ぐきの間に毛先が入るようにあて、小刻みに動かす



歯の裏側に毛先を沿わせるように上からあて、前後に動かす



歯に対して歯ブラシを縦にあて、掻き出すように上下に動かす



歯のくぼみに汚れが残らないように細かく動かして掻き出す



いちばん奥まで毛先が届くようにして頬側、舌側を順番に

３）歯ぐき、舌、粘膜ケアもプラス

「健康な歯ぐきを保つには血行をよくすることが大切です。歯磨き後の歯ぐきマッサージを習慣にしましょう。舌や粘膜もクリーニングすることで菌の増殖を予防します」

【歯ぐきマッサージ】

歯と歯ぐきの境目や、歯ぐきにやわらかい歯ブラシをあて、くるくる回すようにしてマッサージ。力を入れすぎないように注意

【舌クリーニング】

舌をできるだけ前に出し、奥から手前に向かって専用のブラシで表面をやさしくブラッシング。中央、左右とまんべんなく

【粘膜ケア】

頬の内側や上顎、下顎の粘膜をスポンジブラシを使ってからめとる。1日1回を習慣に

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