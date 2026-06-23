A4サイズがぴったり入る！ 2026年6月発売「Lil ala mode カラフルトート」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、パレードの「Lil ala mode カラフルトート」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
パレードから2026年6月に発売される「Lil ala mode カラフルトート」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
Lil ala mode カラフルトート
▼メーカー
パレード
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・ムース
・キャミー
・ラテ
・スフレ
・ナッツ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「Lil ala mode カラフルトート」が見逃せない！
パレードから2026年6月に発売される「Lil ala mode カラフルトート」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
A4サイズがぴったり入る実用性と可愛さを兼ね備えたトートバッグmikkoさんが手がけるLil ala modeから、ファン待望のカラフルなトートバッグが登場しました。サイズは約H32×W25cmとなっており、A4サイズの書類やノートがぴったりと収まる使い勝手の良い大きさが魅力です。カプセルトイとは思えない実用性の高さと、おなじみのキャラクターたちが描かれたキュートなデザインを同時に楽しむことができます。日常のお出かけやサブバッグとしても大活躍してくれる仕上がりです。
詳細情報▼商品名
Lil ala mode カラフルトート
▼メーカー
パレード
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・ムース
・キャミー
・ラテ
・スフレ
・ナッツ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)