A4サイズがぴったり入る！ 2026年6月発売「Lil ala mode カラフルトート」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】

A4サイズがぴったり入る！ 2026年6月発売「Lil ala mode カラフルトート」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】